Días y horarios confirmados para los cuartos de final del Clausura: cuándo juegan Boca y Racing

La Liga Profesional ya definió los días y horarios de los cruces de cuartos de final del torneo Clausura.

Este miércoles a las 21:30, el nuevo campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, recibirá en La Fortaleza al Tigre de Diego Dabove por el último cruce de octavos de final del Torneo Clausura. Por su parte, ya hay siete equipos que aseguraron su lugar en los cuartos de final: Estudiantes, Central Córdoba, Gimnasia, Barracas, Boca, Argentinos y Racing.

De cara a la siguiente instancia del torneo local, este miércoles por la mañana, la Liga Profesional de Fútbol emitió el cronograma oficial con días y horarios de los cuartos de final. Los partidos se distribuirán a lo largo de tres días: el sábado y el domingo se disputará un compromiso cada día, mientras que el lunes se jugarán los otros dos cruces restantes.

El domingo a las 18:30 horas, por el otro lado de la llave, la Bombonera será testigo del enfrentamiento entre Boca y Argentinos Juniors, uno de los grandes partidazos que tendrán estos cuartos de final.

Por último, el lunes se jugarán los otros dos partidos, destacándose el choque entre Racing y el ganador de la llave entre Lanús o Tigre (si es el Granate el partido será en la Fortaleza sino en el Cilindro de Avellaneda). Antes, a las 17, Barracas Central recibirá en el Claudio Chiqui Tapia a Gimnasia de La Plata.