Días y horarios confirmados para los cuartos de final del Clausura: cuándo juegan Boca y Racing
Se dieron a conocer las fechas y horarios para los cuatro encuentros de cuartos de final del torneo Clausura. Todos los detalles.
Este miércoles a las 21:30, el nuevo campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, recibirá en La Fortaleza al Tigre de Diego Dabove por el último cruce de octavos de final del Torneo Clausura. Por su parte, ya hay siete equipos que aseguraron su lugar en los cuartos de final: Estudiantes, Central Córdoba, Gimnasia, Barracas, Boca, Argentinos y Racing.
De cara a la siguiente instancia del torneo local, este miércoles por la mañana, la Liga Profesional de Fútbol emitió el cronograma oficial con días y horarios de los cuartos de final. Los partidos se distribuirán a lo largo de tres días: el sábado y el domingo se disputará un compromiso cada día, mientras que el lunes se jugarán los otros dos cruces restantes.
El sábado comienzan los cuartos de final del torneo Clausura
La acción arrancará este sábado a las 21:30 horas en el Estadio Madre de Ciudades con el cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero, quien dejó en el camino y de forma muy polémica a San Lorenzo, y Estudiantes de La Plata, que dio el batacazo al eliminar a Central en Arroyito. en el José Amalfitani.
El domingo a las 18:30 horas, por el otro lado de la llave, la Bombonera será testigo del enfrentamiento entre Boca y Argentinos Juniors, uno de los grandes partidazos que tendrán estos cuartos de final.
Por último, el lunes se jugarán los otros dos partidos, destacándose el choque entre Racing y el ganador de la llave entre Lanús o Tigre (si es el Granate el partido será en la Fortaleza sino en el Cilindro de Avellaneda). Antes, a las 17, Barracas Central recibirá en el Claudio Chiqui Tapia a Gimnasia de La Plata.
Los horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura
Sábado 29 de noviembre
21.30 – Central Córdoba (4°A) vs. Estudiantes (8°A)
Domingo 30 de noviembre
18.30 – Boca (1°A) vs. Argentinos Juniors (5°A)
Lunes 1 de diciembre
17.00 – Barracas Central (6°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
21.30 – Racing (3°A) vs. Lanús/Tigre