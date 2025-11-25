El futbolista de Racing que está cerca de convertirse en compañero de Messi en Inter Miami
El Inter Miami de Messi tiene negociaciones avanzadas con uno de los jugadores que hace más tiempo están en Racing.
Se termina el 2025, y mientras Racing busca cerrar el año con una consagración en el Torneo Clausura, también tiene que comenzar a pensar en el 2026. Y si bien aún no hay novedades respecto de posibles refuerzos, ya se sabe que hay algunos futbolistas que no continuarán en el club.
En ese sentido, el Inter Miami, que pelea por ser campeón de la MLS y ya se metió en la final de conferencia, estaría cerca de cerrar la contratación de uno de los jugadores que más tiempo llevan en el plantel blanquiceleste, que pasaría a ser compañero de Lionel Messi a partir de la próxima temporada.
Facundo Mura, cerca de ser nuevo jugador del Inter Miami
Se trata de Facundo Mura, que está en la Academia desde 2022 y, a pesar de no ser un titular indiscutido en el equipo de Gustavo Costas, ha sido una pieza importante en todos estos años. Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre, le habían ofrecido una renovación que incluía una mejora salarial.
Sin embargo, el lateral derecho de 26 años no la aceptó, por lo que a partir del 1 de enero pasará a ser agente libre. Según informó este martes el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, el defensor mantiene "negociaciones avanzadas" con el Inter Miami y todo apunta a que las mismas llegarían a buen puerto.
Los números de Facundo Mura en Racing
Mura llegó a Racing en 2022, proveniente de Colón de Santa Fe. En los cuatro años que estuvo en Avellaneda, jugó un total de 145 partidos, en los que marcó 12 goles y dio 15 asistencias. Levantó 4 títulos: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional 2022 (esta última disputada en 2023), la Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. ¿Podrá sumar el Clausura a su palmarés antes de marcharse a las Garzas?