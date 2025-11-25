Por qué puede haber una Copa Sudamericana 2026 con River, Racing, San Lorenzo e Independiente

En el caso de que determinados equipos ganen el Torneo Clausura, la próxima Sudamericana podría contar con cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino.

El 2025 está llegando a su fin y se están definiendo los últimos cupos para las copas internacionales del 2026. Boca es el único que se aseguró su pasaje a la Libertadores y, a falta de tres llaves de playoffs del Clausura, hay chances de que los otros cuatro grandes -River Plate, Racing, San Lorenzo e Independiente- jueguen la Sudamericana.

En el caso del Ciclón, ya no hay otra alternativa posible, mientras que el Millonario (sin depender de si mismo) y la Academia aún pueden meterse, alguno de los dos, en el certamen principal. El Rojo, en tanto, debe esperar por otros resultados para saber tendrá competencia continental o no. Pero hay algunos escenarios que harían que los cuatro disputen el segundo campeonato más importante de Conmebol.

Los escenarios que permitirían tener cuatro grandes en la Copa Sudamericana 2026 Lanús campeón Copa Sudamericana 2025 La consagración de Lanús abrió las puertas para que cuatro grandes puedan disputar la Sudamericana 2026. EFE Para empezar, en lo que respecta a los que tienen aún chances de meterse en la Libertadores, Racing, para lograrlo, debe salir campeón del Clausura. River, en tanto, para poder entrar en la fase previa, necesita que se consagren Boca, Argentinos Juniors o Lanús, que ya tienen su plaza asegurada y liberarían un cupo. Algo similar sucede con Independiente, que para entrar en la Sudamericana necesita que el título se lo lleve cualquiera de los equipos que finalizaron arriba suyo en la Tabla Anual y aún continúan con vida en los playoffs.

Si de ellos los campeones son Tigre o Barracas Central, esto hará que el elenco de Núñez, los dos de Avellaneda y el de Boedo participen los cuatro de la Copa Sudamericana 2026, a la que irían acompañadas de Deportivo Riestra y de alguno de los dos mencionados anteriormente (el Matador o el Guapo) que no logre alzarse con el Clausura.