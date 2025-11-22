Lautaro Acosta confirmó su retiro tras ser campeón con Lanús de la Copa Sudamericana: "Es el broche de oro para mi carrera"

Luego de convertirse en el jugador más ganador de la historia de Lanús, Lautaro Acosta, entre lágrimas, confirmó que colgará los botines a fin de año.

La histórica consagración de Lanús en la Copa Sudamericana agigantó la figura de Lautaro Acosta. Es que el Laucha, ídolo del club, alcanzó los seis títulos oficiales y se convirtió en el jugador más ganador en la historia del Granate, superando así a Maximiliano Velázquez.

Lautaro Acosta reconfirmó su retiro a fin de años tras el título de Lanús Sin embargo, el mismo día que llegó a esa cifra récord, el delantero de 37, quien fue el encargado de alzar el trofeo junto a Carlos Izquierdoz, dejó a un lado la euforia del momento y volvió a confirmar que colgará los botines a fin de año. “Estoy muy feliz; agradecido a este grupo, la vida y la gente. Es el broche soñado para el final de mi carrera, la cual termina. Quedan los partidos de los playoffs de la liga", reveló el capitán.

Emocionado y con la voz quebrada, el Laucha explayó: "No puedo pedirle más a la vida, al fútbol. Hablo y me emociono porque estoy muy susceptible. Hoy es el momento de dar un paso al costado. Nos quedan los partidos del torneo, pero ya se termina". En línea con eso, comentó: "La remé un montón, vengo de orígenes recontra humildes. Fue todo esfuerzo, pegarle para adelante. Cuando entré a ese portón tenía 7 años. El tren Roca fue mi guía junto a Dios. Ahora eso se terminó. Entró con un auto lindo, cambió mi realidad, pero nunca mi esencia y amor por este club".

Lautaro Acosta confirmó su retiro del fútbol tras el título de Lanús en la Sudamericana. Lautaro Acosta confirmó su retiro del fútbol tras el título de Lanús en la Sudamericana. Video: ESPN El lamento del Laucha por su penal errado que pudo haber definido la final antes La final también tuvo su cuota de dramatismo, y Acosta fue protagonista inesperado. Quedó frente a la chance de cerrar la serie y darle el título a Lanús con el quinto penal, pero el remate se le fue alto y todo se estiró un poco más. “Pensé en asegurarlo y le di tan fuerte que se fue por arriba; se me vino el mundo abajo”, lamentó.