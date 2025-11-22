Por qué River, Independiente y Barracas fueron beneficiados con el título de Lanús en la Sudamericana

En una final muy pareja y física en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 (la segunda de su historia) al vencer en los penales al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Pero este título no se festeja únicamente en el sur bonaerense, ya que también beneficia a otros tres clubes argentinos.

Se trata de River Plate, Independiente y Barracas Central, que estaban pendientes de la final del Granate y que, con esta gesta, pueden permitirse sonreír. Es que este título libera un cupo para las copas internacionales del 2026 por la Tabla Anual, en la que los dirigidos por Mauricio Pellegrino estaban octavos.

La consagración de Lanús liberó un cupo en la Tabla Anual Tabla Anual LPF 20025 Captura Promiedos El principal beneficiado el el Guapo, que habiendo quedado 10° en la General, al ir Lanús a la Libertadores, el límite de plazas bajó justamente hasta la posición N° 10. Por lo tanto, los de Ruben Darío Insua se aseguraron ya jugar la Sudamericana 2026, el primer certamen internacional de su historia.

En el mismo sentido, Independiente, que había quedado 11°, necesitaba sí o sí que el Granate fuera campeón para tener alguna esperanza. Ahora, sin depender de sí mismo, ya que no clasificó a los playoffs, debe esperar que alguno de los equipos que quedaron por encima suyo (Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, el propio Lanús, Tigre o Barracas) gane el Clausura para que liberen un cupo más y así poder meterse en la Sudamericana.