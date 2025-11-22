La durísima comparación de Javier Saviola, entre el River de Gallardo y una selección de Sudamérica: "Lamentablemente, está cómo..."

Javier Saviola, voz autorizada en el mundo River, habló sobre el mal momento del equipo y trazó con un particular paralelismo que llamó la atención. Qué dijo.

Javier Saviola comparó el presente de River con el de la Selección de Chile Es que el exdelantero campeón con el club de Núñez soltó una frase que corrió rápido por los pasillos del Monumental y que sirvió como disparador para analizar el presente de los dirigidos por el Muñeco. “Lamentablemente, River está como Chile ”, lanzó sin vueltas el Conejito, en una entrevista que brindó justamente en suelo trasandino.

En diálogo con La Tercera, profundizó sobre el segundo ciclo del entrenador, que viene recibiendo palo tras palo por todos los golpazos a lo largo de 2025. "Se ha transformado en uno de los técnicos más grandes de la historia. Está entre los mejores tres o cuatro. Sabemos cómo se vive en los clubes grandes. Hay poca paciencia y la gente quiere resultados inmediatos. River es un club de los más exigentes del mundo".

marcelo gallardo Saviola, voz autorizada en el mundo River, criticó el momento del River de Gallardo. X @RiverPlate Qué dijo sobre los fuertes cuestionamientos de los hinchas a Gallardo En línea con eso, y entrando de lleno en los cuestionamientos por parte de la gente del Millonario, explicó: "Cuando los objetivos no se dan, la gente se cansa. Por más que hayas ganado lo que hayas ganado, que hayas sido el más grande de todos". A modo de espejismo, el Conejito puso sobre la mesa lo sucedido con Messi previo al Mundial de Qatar. "Antes de ganar la Copa del Mundo, en Argentina lo que había hecho no servía", afirmó.

Además, apuntó a la derrota en el Superclásico como el golpe que terminó de desacomodar el año. “Lo perdió y te marca mucho. Boca tuvo un año que, por ahí, no fue tan exitoso, pero ahora parece que fuera el mejor. Salvó el año. No encontraba el equipo, pero con este resultado todo es felicidad”.