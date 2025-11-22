Copa Davis: España derrotó a Alemania en semis y jugará la final contra Italia, el bicampeón vigente
España superó al verdugo de Argentina y se disputará el título de la Copa Davis este domingo ante Italia, que es local y ganó las últimas dos ediciones.
La Copa Davis 2025 ya tiene definidos a sus finalistas. España e Italia se medirán este domingo desde las 11 horas (horario de Argentina) en Bologna, tras vencer a Alemania (el verdugo del equipo argentino en cuartos) y Bélgica respectivamente en las semifinales.
Sin Carlos Alcaraz, los ibéricos irán por su séptima consagración mundial, tras ganar las ediciones del 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2020. Los itálicos, en tanto, sin Janick Sinner, que cuentan con la ventaja de la localía, son los bicampeones vigentes (2023 y 2024) y van por su cuarto título (el primero había sido en 1976).
Los caminos de España e Italia para llegar a la final
España superó a Alemania en semis al imponerse 2-1. En singles, Carreño Busta superó en dos sets a Struff, mientras Munar perdió por la misma diferencia contra Zverev. Todo se definió en el dobles, en el que Granollers y Pedro Martínez se impusieron 6-2, 3-6 y 6-3 ante Krawietz y Putz. En cuartos, habían vencido 2-1 a República Checa.
Italia, por su parte, tras ganar los cuartos por 2-0 sobre Austria, hicieron lo propio por la misma cantidad de puntos sobre Bélgica en semis. Todo se resolvió en los singles: Berrettini superó en dos sets a Collingnon, mientras que Cobolli hizo lo suyo en tres, por 2-1, sobre Bergs.
La de este domingo será la decimocuarta oportunidad en los que ambos seleccionados se enfrenten entre sí en la Copa Davis y la primera en una final. Italia tiene el balance a favor, pero por la mínima, ya que ganó 7 duelos y perdió 6. La última vez que se vieron las caras fue en 2006, en la primera ronda, y España se quedó con el triunfo como local por 4-1.