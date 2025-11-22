Copa Davis: España derrotó a Alemania en semis y jugará la final contra Italia, el bicampeón vigente

España superó al verdugo de Argentina y se disputará el título de la Copa Davis este domingo ante Italia, que es local y ganó las últimas dos ediciones.

La Copa Davis 2025 ya tiene definidos a sus finalistas. España e Italia se medirán este domingo desde las 11 horas (horario de Argentina) en Bologna, tras vencer a Alemania (el verdugo del equipo argentino en cuartos) y Bélgica respectivamente en las semifinales.

Sin Carlos Alcaraz, los ibéricos irán por su séptima consagración mundial, tras ganar las ediciones del 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2020. Los itálicos, en tanto, sin Janick Sinner, que cuentan con la ventaja de la localía, son los bicampeones vigentes (2023 y 2024) y van por su cuarto título (el primero había sido en 1976).

Los caminos de España e Italia para llegar a la final Spain are into the #DavisCup Final 8 Final! They take the doubles to win the tie 2-1 and set up a showdown with the reigning champions



They take the doubles to win the tie 2-1 and set up a showdown with the reigning champions pic.twitter.com/HaUzKnbWLm — Davis Cup (@DavisCup) November 22, 2025 España superó a Alemania en semis al imponerse 2-1. En singles, Carreño Busta superó en dos sets a Struff, mientras Munar perdió por la misma diferencia contra Zverev. Todo se definió en el dobles, en el que Granollers y Pedro Martínez se impusieron 6-2, 3-6 y 6-3 ante Krawietz y Putz. En cuartos, habían vencido 2-1 a República Checa.

Italia, por su parte, tras ganar los cuartos por 2-0 sobre Austria, hicieron lo propio por la misma cantidad de puntos sobre Bélgica en semis. Todo se resolvió en los singles: Berrettini superó en dos sets a Collingnon, mientras que Cobolli hizo lo suyo en tres, por 2-1, sobre Bergs.