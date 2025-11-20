Francisco Cerúndolo cayó ante Zverev y la serie entre Argentina y Alemania quedó empatada 1-1

Tras la victoria de Etcheverry, Francisco Cerúndolo perdió 6-4 y 7-6 frente a Zverev. Los cuartos de final se definirán en el dobles.

Sascha, número 3 del mundo, frustró todo el esfuerzo de un Cerúndolo que cayó derrotado con honor, tras un partido de poder a poder y en un tie-break en el segundo set en el que claudicó definitivamente.

El primer set fue para Zverev



He takes the first set 6-4 against Francisco Cerundolo to bring his nation back into the tie.#DavisCup pic.twitter.com/RvluTveOX9 — Davis Cup (@DavisCup) November 20, 2025 Se lanzó incluso al suelo para llegar a una bola que supuso, finalmente, el 3-0 para Zverev en ese desempate. Pero antes, la batalla fue muy igualada. El germano, que comentó en varias ocasiones que no es muy apasionado de este formato de la Davis, consiguió quebrar el servicio del argentino para poner el 4-2 y encarrilar la manga.

En el segundo envite, eso sí, no pudo encontrar una grieta en el muro de Fran hasta que llegó al tie-break. Ahí emergió su mejor juego. Se agigantó en el momento clave del partido, su experiencia y nivel marcaron la diferencia en el duelo entre los mejores jugadores de ambos combinados. Arrasó a Cerúndolo en ese tie-break. Se puso 4-0 arriba y lo cerró 7-3.

Zverev aprovechó su favoritismo en una pista que le beneficia para igualar la eliminatoria. El dobles, formado por Tim Puetz y Kevin Krawietz por los germanos y por Andrés Molteni y Horacio Zeballos -este último ganador de dos grandes este año-, dictará sentencia.