Copa Davis: mientras Argentina se prepara para el duelo ante Alemania, quedó definida la primera semifinal

Tras ganar sus respectivas series, Italia y Bélgica se enfrentarán el viernes en Bolonia por un lugar en la final de la Copa Davis.

Italia es uno de los semifinalistas de la Davis.

Las victorias de Bélgica ante Francia y de Italia frente a Austria confirmaron la primera semifinal de la Copa Davis en Bolonia. Los belgas, que no alcanzaban esta instancia desde hace siete años, dieron el golpe al imponerse en los dos duelos frente a los galos, que regresaban a los cuartos de final por primera vez desde 2018.

Bélgica aprovechó los errores de Francia El enfrentamiento quedó marcado por una jugada insólita de Corentin Moutet, conocido por su estilo imprevisible. Después de ganar el primer set y con 6-5 para Gilles-Arnaud Collignon en el segundo, el francés intentó un punto de lujo: dejó botar la pelota para golpear entre las piernas, pero falló el cálculo y la bola terminó rebotando en su pie. Desde ese momento, el partido cambió por completo.

La insólita jugada de Corentin Moutet en la Copa Davis La insólita jugada de Corentin Moutet en la Copa Davis Collignon aprovechó el desconcierto, quebró en ese mismo juego y forzó un tercer set que se mantuvo parejo hasta el cierre. Con 6-5 nuevamente a favor del belga y un 40-15 derrochado por Moutet, una doble falta selló el triunfo de Bélgica sin que se jugara el último punto.

Tras el encuentro, Moutet reconoció su frustración: "¿Qué puedo decir? Lo he hecho muchas veces. La gente decía que era un genio cuando lo hacía. Ahora dirán que soy un payaso. Así me siento ahora mismo".

El equipo capitaneado por Steve Darcis completó la faena con el triunfo de Zizou Bergs, quien sorprendió al número 1 francés, Arthur Rinderknech, por 6-3 y 7-6(4). Subcampeona en 2015 y 2017, Bélgica encontró así una pequeña revancha ante Francia y regresó a una semifinal tras una larga ausencia.