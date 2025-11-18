Golpe para España en la Copa Davis: Carlos Alcaraz confirmó su baja por lesión y Argentina mira de reojo

El número uno del mundo fue diagnosticado con un edema en el isquiotibial derecho y no participará en la fase final de la Copa Davis en Bolonia.

Alcaraz confirmó su baja por lesión y es un gran golpe para España.

Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, quedó descartado para la fase final de la Copa Davis que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia. El tenista español sufrió un edema en el isquiotibial derecho, lesión que lo obliga a perderse los cuartos de final ante República Checa y un eventual cruce con Argentina.

El murciano evidenció molestias en la final del Torneo de Maestros, donde cayó ante Jannik Sinner y debió disputar el segundo set con un vendaje en la pierna derecha. Al comunicar su baja, fue contundente: "La recomendación médica es no competir" y lamentó su ausencia al señalar: “Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”.

alcaraz El mensaje de Carlos Alcaraz en su cuenta de Instagram. España afrontará la serie con solo cuatro jugadores: Jaume Munar (36°), Pablo Carreño (88°), Pedro Martínez Portero (95°) y Marcel Granollers, número 6 del mundo en dobles. El conjunto, capitaneado por David Ferrer, pierde así a su principal carta individual.

Pese a la inesperada baja del ganador de seis títulos de Grand Slam, Ferrer se mostró confiado: “Estamos tristes porque Carlos (Alcaraz) no jugará, pero confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana".

Comunicado oficial sobre la lesión de Carlos Alcaraz La Real Federación Española de Tenis confirmó la noticia mediante un comunicado en el que informó que "Carlos Alcaraz no podrá formar parte de la Selección Española de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad italiana de Bolonia (...), a causa de las molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals".