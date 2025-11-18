Golpe para España en la Copa Davis: Carlos Alcaraz confirmó su baja por lesión y Argentina mira de reojo
El número uno del mundo fue diagnosticado con un edema en el isquiotibial derecho y no participará en la fase final de la Copa Davis en Bolonia.
Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, quedó descartado para la fase final de la Copa Davis que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia. El tenista español sufrió un edema en el isquiotibial derecho, lesión que lo obliga a perderse los cuartos de final ante República Checa y un eventual cruce con Argentina.
El murciano evidenció molestias en la final del Torneo de Maestros, donde cayó ante Jannik Sinner y debió disputar el segundo set con un vendaje en la pierna derecha. Al comunicar su baja, fue contundente: "La recomendación médica es no competir" y lamentó su ausencia al señalar: “Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”.
Te Podría Interesar
España afrontará la serie con solo cuatro jugadores: Jaume Munar (36°), Pablo Carreño (88°), Pedro Martínez Portero (95°) y Marcel Granollers, número 6 del mundo en dobles. El conjunto, capitaneado por David Ferrer, pierde así a su principal carta individual.
Pese a la inesperada baja del ganador de seis títulos de Grand Slam, Ferrer se mostró confiado: “Estamos tristes porque Carlos (Alcaraz) no jugará, pero confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana".
Comunicado oficial sobre la lesión de Carlos Alcaraz
La Real Federación Española de Tenis confirmó la noticia mediante un comunicado en el que informó que "Carlos Alcaraz no podrá formar parte de la Selección Española de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad italiana de Bolonia (...), a causa de las molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals".
El tenista viajó a Bolonia el lunes para unirse al equipo, pero tras los estudios médicos realizados, su entrenamiento del martes quedó cancelado. La lesión fue reevaluada este miércoles y se decidió su salida definitiva del equipo.
Fin de una gran temporada
La baja en la Davis marca el final de una temporada en la que Alcaraz conquistó Roland Garros, el US Open y acumuló apenas 9 derrotas en 80 partidos. Su último compromiso, la final de la Copa de Maestros, dejó en evidencia la molestia en su pierna, que terminó por marginarlo de la competencia por equipos.
España debutará en la Final 8 ante República Checa este jueves a las 10.00 CET. Será la undécima vez que ambos países se enfrenten en la historia del torneo, con ventaja para los españoles, que ganaron 5 de los 9 cruces previos.
En caso de avanzar y que Argentina haga lo propio, serán rivales en la próxima instancia.