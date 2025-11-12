Copa Davis: las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina

El conjunto nacional, dirigido por Javier Frana, buscará avanzar frente a Alemania en el Final 8 que se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre.

El equipo argentino de Copa Davis se enfoca en el duelo ante Alemania por los cuartos de final del torneo.

El equipo argentino de Copa Davis, comandado por Javier Frana, se ilusiona con llegar lejos en las rondas finales que se desarrollarán del 18 al 23 de noviembre. En los cuartos de final, el rival será Alemania, que tiene como principal figura al número 3 del mundo, Alexander Zverev.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1980289106530701320&partner=&hide_thread=false Con este equipo vamos al Final 8 de la Copa Davis.



F. Cerúndolo

Etcheverry

Comesaña

Zeballos

Molteni

Frana



Deposite aquí su mensaje para Los Halcones pic.twitter.com/ArunjAYRKu — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) October 20, 2025 Sin embargo, la participación del alemán no está garantizada: Zverev disputa actualmente las ATP Finals, y si avanza hasta las instancias decisivas, podría bajarse del certamen por motivos de calendario y desgaste físico.

Aun si el germano dijera presente, el duelo no luce imposible para Argentina. El segundo singlista alemán (entre Yannick Hanfmann o Jan-Lennard Struff) no representa una amenaza tan grande, mientras que el dobles nacional cuenta con una de las duplas más sólidas del circuito: Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Italia, con bajas sensibles El defensor del título, Italia, sufrió una dura baja: Jannik Sinner, número 2 del mundo, anunció su ausencia. A esta ausencia podría sumarse Lorenzo Musetti, actual número 9 del ranking, quien llega exigido tras varias semanas consecutivas de competencia y también disputa las ATP Finals.

Otro de los equipos que se perfila como favorito es España, liderado por el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. No obstante, el murciano no atraviesa su mejor momento físico, y los dirigidos por David Ferrer no cuentan con un segundo singlista de la misma jerarquía. En el dobles, en cambio, el resultado podría ser imprevisible.