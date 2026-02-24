El video de Eduardo Coudet viralizado por hinchas de Boca porque River lo quiere de DT: ¿de quién era hincha?

Ante el interés del Millonario, en las últimas horas los hinchas xeneizes viralizaron un video de Eduardo Coudet en el que confiesa de qué cuadro es hincha.

El video de Eduardo Coudet que viralizaron los hinchas de Boca mientras River lo tiene como principal reemplazante de Gallardo. Foto: NA

Visiblemente emocionado, Marcelo Gallardo le comunicó a todos los hinchas de River que su segundo ciclo en el club está terminado. El pasado lunes por la noche, el Muñeco le dedicó unas sentidas palabras a todos los fanáticos del club y anunció que este jueves, frente a Banfield, dirigirá su último partido.

Ante la salida de Napoleón, la dirigencia de River comenzó a barajar los nombres de los posibles sucesores y el máximo candidato es Eduardo Coudet. El Chacho se encuentra actualmente en el Alavés de España y tiene contrato hasta el 30 de junio por lo que podría negociar con el equipo del cual es hincha.

No obstante, mientras el nombre de Coudet pisa fuerte en las últimas horas los hinchas de Boca viralizaron dos videos del exfutbolista de Rosario Central en el que confiesa ser fanático del cuadro de la Ribera.

En el primero solo se puede escuchar al Chacho decir que es hincha del Xeneize mientras que en el segundo, sacado del programa El Aguante, explica que en su momento iba a la Bombonera: “Era hincha de Boca porque mi viejo era fanático y me llevaba a la cancha en la época de Graciani y Rinaldi”.