¡Con 7 cambios! El equipo que paró Úbeda para el debut de Boca en la Copa Argentina

En un duelo clave para su futuro, Claudio Úbeda pondrá un Boca con varios suplentes para el debut en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

Cuestionado por el rendimiento y los silbidos tras el empate ante Racing Club, Claudio Úbeda ensaya una formación con mayoría de suplentes para el debut de Boca Juniors en la Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo del Torneo Federal A. La idea es rotar pensando en la seguidilla de partidos y darle rodaje a futbolistas con pocos minutos.

El ensayo de este lunes dejó varias señales. En el arco estuvo Leandro Brey, quien jugaría su primer partido del año, en lugar de Agustín Marchesín. En defensa, la baja por lesión de Juan Barinaga abre la disputa del lateral derecho, con ventaja para Marcelo Weigandt, mientras que Nicolás Figal y Marco Pellegrino tendrían su oportunidad como dupla central. Por la izquierda iría Malcom Braida.

Claudio Úbeda apostará por un equipo con varios suplentes Leandro Brey Leandro Brey tendrá la posibilidad de volver a ser titular en el arco de Boca. @BocaJrsOficial En la mitad de la cancha, las lesiones reducen las variantes y obligan a sostener a algunos habituales titulares. Milton Delgado aparece como una fija, acompañado por Tomás Belmonte y Williams Alarcón, quienes vienen de jugar desde el arranque en el clásico del último fin de semana.

La principal novedad estará en ataque, con el posible debut de Ádam Bareiro, recientemente incorporado. El paraguayo sería acompañado por Ángel Romero y Lucas Janson en un tridente ofensivo con experiencia para un partido en el que se espera dominio xeneize.