La tajante decisión de Claudio Úbeda con Edinson Cavani de cara al debut por Copa Argentina

De cara al choque frente a Gimnasia de Chivilcoy, el Sifón tomó una contundente medida con Edinson Cavani tras su flojo partido ante Racing.

La tajante decisión de Úbeda con Edinson Cavani para el choque frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Edinson Cavani no atraviesa un buen presente en Boca. El histórico delantero uruguayo que supo brillar en Europa tuvo la posibilidad de revertir su situación con los hinchas el pasado viernes en el empate sin goles frente a Racing en la Bombonera.

Sin embargo, el Matador no jugó su mejor partido, falló pases simples, no pudo concretar ninguna chance de gol y cuando Claudio Úbeda lo reemplazó en el segundo tiempo (Iker Zufiaurre ingresó por él), los hinchas del cuadro de la Ribera mostraron todo su descontento y lo silbaron.

Edinson Cavani no fue convocado para el debut por Copa Argentina Ahora, de cara al debut por la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy (este martes a las 21:15 en San Luis), el DT de Boca presentó la lista de convocados y Cavani no figura entre todos los nombres.

Esta decisión dejó en claro la postura de Úbeda con él, no lo vio bien ante la Academia y por eso no viajará rumbo al Estadio La Pedrera. Ante esta decisión, el charrúa se quedará en Boca Predio entrenando.

edinson cavani Cavani no fue convocado para el debut por Copa Argentina. Instagram @cavaniofficial21 El equipo alternativo que paró Úbeda para el debut por Copa Argentina De cara a lo que será el partido frente al equipo del Federal A, Claudio Úbeda tuvo su última práctica este lunes por la mañana antes de viajar rumbo a San Luis. Allí, el entrenador sorprendió a todos e hizo 7 cambios con respecto al once que salió el pasado viernes para medirse ante Racing.