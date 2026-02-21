Video: la reacción de Riquelme desde el palco cuando los hinchas de Boca silbaron a Cavani

Cavani fue muy criticado por su pobre actuación ante Racing. Riquelme, que estaba presente en la Bombonera, se expresó cuando el uruguayo fue sustituido.

Boca Juniors volvió a tener una nueva noche para el olvido en el clásico de ayer contra Racing. No porque haya perdido, ya que se trató de un mediocre empate 0-0, sino porque el equipo de Claudio Úbeda dejó nuevamente una pésima imagen ante su público en la Bombonera, que tuvo como espectador en su palco a Juan Román Riquelme.

El Xeneize volvió a mostrarse inofensivo en ataque y contabilizó apenas ¡4 remates en todo el partido y ninguno al arco! Entre las grandes falencias arriba, quien quedó en el ojo de la tormenta fue Edinson Cavani. El uruguayo fue titular y capitán, pero no generó peligro y nuevamente fue muy criticado por los medios y la hinchada.

La reacción de Riquelme cuando sacaron a Edinson Cavani La reacción de Riquelme cuando sacaron a Edinson Cavani Esto quedó demostrado cuando fue reemplazado al minuto 79 por Iker Zufiaurre y resonó en las tribunas una silbatina generalizada para el delantero charrúa. Aunque no solamente hubo muestras de repudio, ya que recibió también algunas de aliento, entre las que se destaca la del mismísimo presidente del club.

En una secuencia que no fue captada por la transmisión oficial pero sí por el periodista Fede Cristofaneli -que compartió el video en sus redes sociales-, se puede observar a Riquelme desde su palco, junto con Mariano Herrón, aplaudiendo al Matador mientras este abandonaba el campo de juego e iba a sentarse al banco de suplente, en medio de los abucheos de los fanáticos.