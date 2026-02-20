Tras cerrar a Bareiro, Boca va por el cuarto refuerzo: quién es el apuntado

Luego de abrochar la llegada del delantero paraguayo, Juan Román Riquelme, el presidente de Boca, tiene en carpeta al posible cuarto fichaje.

La novela llegó a su desenlace. Adam Bareiro vestirá la camiseta de Boca Juniors y solo restan detalles para que el acuerdo quede sellado. El atacante paraguayo llegará al país este viernes, se hará los estudios médicos de rutina y estampará la firma en el contrato que lo convertirá oficialmente en refuerzo azul y oro. En la Ribera lo dan por hecho, aunque saben que el mercado todavía no está cerrado para ellos.

Puertas adentro Juan Román Riquelme y toda la CD del club entienden que el plantel aún requiere retoques. Hasta ahora, las refuerzos que llegaron son lSantiago Ascacíbar, Ángel Romero y el propio Bareiro, con último paso por Fortaleza, equipo que perdió la categoría en Brasil. También supo vestir las camisetas de San Lorenzo y River, lo que le añade un condimento especial a su arribo.

adam bareiro Adam Bareiro es nuevo refuerzo de Boca. Instagram @fortalezaec Sin embargo, el arribo del delantero deja al club sin plazas disponibles para nuevas altas según lo estipulado por la AFA. Con los cupos completos, la ingeniería pasa ahora por liberar espacio en la nómina para no resignar la posibilidad de seguir reforzando el equipo.

En ese escenario aparecen posibles salidas. Futbolistas como Lucas Blondel o Agustín Martegani podrían emigrar, al igual que algún juvenil que no encaje en la consideración del entrenador Úbeda. Una posible transferencia abriría la puerta a una nueva incorporación antes del cierre administrativo.

Boca va a la carga por Edwuin Cetré La búsqueda apunta con claridad a un extremo que aporte desequilibrio. El nombre que seduce en Brandsen 805 es el de Edwuin Cetré, actualmente en Estudiantes de La Plata. Ya hubo un ofrecimiento formal que no obtuvo contestación, pero en Boca no bajan los brazos. Con plazo hasta el 10 de marzo, la dirigencia confía en destrabar una salida que permita lanzar el último golpe en el mercado.