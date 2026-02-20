Boca recibe a Racing en la Bombonera en un clásico bisagra para Claudio Úbeda: hora, TV y formaciones

Boca recibirá este viernes a Racing , en un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura que podría ser clave para definir la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El partido, que está programado para las 20 y que se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas luego de los flojos resultados que cosechó en las últimas cuatro fechas, donde ganó dos partidos, empató otro y perdió los dos restantes.

Como si esto fuera poco, hay mucha incertidumbre con respecto al 11 inicial . Dos incógnitas llegan desde la defensa, ya que allí se disputan el lateral derecho Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, mientras que Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal pelean por un puesto en la zaga central.

Además, la ausencia del mediocampista Leandro Paredes por lesión generará el ingreso de Milton Delgado. También en el corazón de la cancha, Úbeda aún no confirma si estará Tomás Aranda o Williams Alarcón. Por último, en la delantera se destaca el posible regreso a la titularidad del uruguayo Edinson Cavani, quien formaría un doble 9 con su compatriota Miguel Merentiel.

Claudio Úbeda Claudio Úbeda está en la cuerda floja y una derrota podría dejarlo afuera de Boca. Fotobaires

Racing arrancó en el Apertura y llega envalentonado

Racing, por su parte, llega un poco más derecho, ya que luego del espantoso inicio que tuvo en el que cayó en sus primeras tres presentaciones, pudo imponerse en las últimas dos fechas (2-1 ante Argentinos Juniors y 2-0 frente a Banfield).

En lo que respecta al 11 inicial, Gustavo Costas solo mantiene una incógnita: continuar apostando por el mediocampista Baltasar Rodríguez, de muy buen nivel desde su regreso de Estados Unidos, o darle lugar al experimentado Bruno Zuculini.

El último enfrentamiento entre Boca y Racing también fue en la Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde la Academia se impuso 1-0 gracias a un cabezazo del delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

Maravilla Martínez festeja el gol de Racing ante Boca ¡Bombonerazo! Adrián Maravilla Martínez ya metió el cabezazo goleador para el 1-0 de Racing y sale a festejarlo con Santiago Solari. Fotobaires

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Interzonal – fecha 6

Boca – Racing

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

Hora: 20. TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda o Williams Alarcón; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Fuente: NA