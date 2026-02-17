Golpazo para Boca: se confirmó otra durísima baja para enfrentar a Racing

Boca arrancó la mañana del martes con una noticia que cayó como un baldazo de agua fría pensando en el clásico que podría definir el futuro de Claudio Úbeda.

La noticia que todo el mundo Boca no quería escuchar terminó de confirmarse este martes. En medio del presente crítico del equipo, el Xeneize perderá a su líder futbolístico para jugar un clásico decisivo contra Racing, el próximo viernes en la Bombonera: Leandro Paredes.

Las alarmas se encendieron en el apático empate sin goles frente a Platense, cuando el campeón del mundo pidió el cambio sobre el final del partido por una fuerte molestia en su tobillo derecho. Ya las imágenes del capitán xeneize retorciéndose de dolor en el banco de suplentes hacían pensar que el panorama era complejo, y lo cierto es que así lo fue.

Leandro Paredes, descartado para el duelo trascendental con Racing Resulta que el ex Roma y PSG arrastraba ese malestar físico desde el año pasado. Al parecer, la zona no se recuperó del todo durante el parate de fin de año y Paredes siguió jugando igual, lo que generó grandes secuelas: el parte médico indicó que tiene un esguince de tobillo.

Leandro Paredes abandonó la cancha con un dolor en su tobillo La intención del máximo referente de Boca era estar sin falta en el match frente a la Academia, pero la situación llegó al límite y los médicos le avisaron que debe parar para que la lesión no empeore. Es por eso que se tomó la decisión de no arriesgarlo, aunque el contexto no sea el ideal y el futuro de Claudio Úbeda esté en juego.