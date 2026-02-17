Golpazo para Boca: se confirmó otra durísima baja para enfrentar a Racing
Boca arrancó la mañana del martes con una noticia que cayó como un baldazo de agua fría pensando en el clásico que podría definir el futuro de Claudio Úbeda.
La noticia que todo el mundo Boca no quería escuchar terminó de confirmarse este martes. En medio del presente crítico del equipo, el Xeneize perderá a su líder futbolístico para jugar un clásico decisivo contra Racing, el próximo viernes en la Bombonera: Leandro Paredes.
Las alarmas se encendieron en el apático empate sin goles frente a Platense, cuando el campeón del mundo pidió el cambio sobre el final del partido por una fuerte molestia en su tobillo derecho. Ya las imágenes del capitán xeneize retorciéndose de dolor en el banco de suplentes hacían pensar que el panorama era complejo, y lo cierto es que así lo fue.
Leandro Paredes, descartado para el duelo trascendental con Racing
Resulta que el ex Roma y PSG arrastraba ese malestar físico desde el año pasado. Al parecer, la zona no se recuperó del todo durante el parate de fin de año y Paredes siguió jugando igual, lo que generó grandes secuelas: el parte médico indicó que tiene un esguince de tobillo.
La intención del máximo referente de Boca era estar sin falta en el match frente a la Academia, pero la situación llegó al límite y los médicos le avisaron que debe parar para que la lesión no empeore. Es por eso que se tomó la decisión de no arriesgarlo, aunque el contexto no sea el ideal y el futuro de Claudio Úbeda esté en juego.
Boca pierde a sus dos figuras para el clásico
La baja de Paredes se suma a la extensa lista de lesionados que tuvo y tiene el Xeneize desde que arrancó el año. La más sensible hasta el momento era la del Changuito Zeballos, el jugador más desequilibrante del plantel que tampoco llegará al duelo con Racing por la fecha 6 (sigue desgarrado). Si algo le faltaba a Boca para llegar más golpeado que nunca al clásico, era la baja de sus dos grandes figuras. Durísimo.