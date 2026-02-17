Independiente preguntó condiciones por un ex Boca que fue clave en el último título de liga del Xeneize

Por pedido de Quinteros, Independiente no se retira del mercado y averiguó la situación de un futbolista que es muy querido y recordado por todo el mundo Boca.

Quinteros pide a gritas por la llegada de un extremo al plantel de Independiente.

Tras un arranque de año que había generado dudas (tres empates consecutivos), Independiente agarró envión en el Torneo Apertura y, tras dos triunfos al hilo, es uno de los escoltas de Vélez en la Zona A con nueve puntos. Pese a esto, Gustavo Quinteros no se conforma y sigue explorando el mercado de pases.

La dirigencia del Rojo tenía pensado bajar la persiana con las llegadas de Ignacio Malcorra y el colombiano Santiago Arias, ambos en condición de libre, pero la insistencia del entrenador hizo efecto y la búsqueda puntual radica en el extremo, un puesto que quedó debilitado por las salidas de Diego Tarzia y Javier Ruíz.

Independiente posó los ojos en Luca Langoni En ese contexto, y luego de que se bajaran algunos nombres que estaban más arriba en la lista de opciones, Independiente posó en la MLS. ¿El apuntado? Luca Langoni, el ex Boca que milita en el New England Revolution y por quien ya preguntó condiciones.

Más allá de los primeros contactos, desde Estados Unidos fueron tajante: el delantero de 24 años no sale a préstamo y, en caso de venta, el club pretende recuperar la inversión hecha a mediados de 2025, cuando le pagó cerca de US$ 7.000.000 al Xeneize por su ficha. Lógicamente, la CD del Rojo salió espantada y empezó a buscar otras alternativas.

El grito desaforado de Langoni y todo Boca. El grito desaforado de Langoni y todo Boca ante Atlético Tucumán en la Liga Profesional 2022. El extremo fue decisivo en la consagración de Boca en la Liga 2022 En Boca, Langoni no es recordado como un jugador más. El atacante formó parte del plantel campeón de la Liga Profesional 2022 y fue clave en el camino a la consagración. Sus dos primeros goles fueron ante Atlético Tucumán en la fecha 16 de 27: dio vuelta el partido al que hasta ese momento era el líder del campeonato y metió al equipo de Hugo Ibarra en la pelea directa.