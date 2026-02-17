Claudio Úbeda, en la cuerda floja: el cambio de postura de Boca con su continuidad como DT

Tras el arranque con más dudas que certezas, a Claudio Úbeda se le está terminando el poco crédito que tenía y el clásico ante Racing sería la fecha límite.

El Torneo Apertura recién va tomando temperatura, pero Boca ya lidia con monstruos del pasado. Con apenas cinco fechas disputadas, el Xeneize volvió a ser el mismo del año pasado y, tras el apático arranque, la continuidad de Claudio Úbeda suma varios asteriscos.

La gota que hizo que el vaso esté a punto de rebalsar fue el preocupante 0-0 ante Platense en la Bombonera, donde el equipo no mostró carácter ni reacción futbolística contra un Calamar que se plantó sin miedo, le manejó la pelota y tuvo las chances más claras para ganarlo. Camino al vestuario, el Sifón fue el principal apuntado por los hinchas, que descargaron su fastidio en una escena que reflejó el descontento general.

Claudio Úbeda, en la mira de los hinchas y ahora también de la dirigencia Sin resultados que lo sostengan ni señales de mejora, el DT quedó en la mira y prácticamente sin margen para sostenerse. Y no solo por la reprobación pública, sino porque las dudas ya están sembradas también en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

En ese contexto, la reunión que el presidente e ídolo de Boca mantuvo durante la semana con los jugadores del plantel post derrota con Vélez en Liniers fue una señal fuerte, un gesto que suele aparecer cuando el panorama deportivo se vuelve adverso, como sucede ahora. Con el empate consumado y el clima enrarecido, en el club ya señalan el clásico ante Racing como el partido bisagra.

Riquelme en el palco vs River Riquelme ya no está tan convencido de que Úbeda siga siendo el técnico de Boca y podría bajar el martillo en cualquier momento. El Boca-Racing del viernes en la Bombonera decidirá todo El clásico del próximo viernes en la Bombonera está marcado con resaltador y puertas adentro lo ven como un duelo decisivo: un nuevo golpe ante la Academia podría dejar a Úbeda al borde de la salida.