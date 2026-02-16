Giro inesperado en el mercado de pases: Boca no pudo concretar una salida que ya estaba casi cerrada

La operación estaba acordada, pero el club rosarino desistió y cambió el escenario del plantel de Boca, que mantendrá a un jugador que no es tenido en cuenta.

El mediocampista tenía todo encaminado para irse a préstamo, pero la Lepra dio marcha atrás y continuará en el plantel.

El pase de Agustín Martegani a Newell’s se cayó a último momento y el volante seguirá en Boca Juniors. El zurdo tenía todo encaminado para irse a préstamo, pero la Lepra rosarina dio marcha atrás y continuará en el plantel xeneize, donde no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda.

El mediocampista no juega desde el 22 de febrero de 2025, cuando participó del triunfo ante Aldosivi en un equipo alternativo armado por Fernando Gago. Luego, ni con Miguel Ángel Russo ni con Claudio Úbeda volvió a ser considerado.

Se cayó la salida de Martegani y seguirá en Boca sin lugar en el equipo Agustín Martegani Agustín Martegani, uno de los futbolistas que no será tenido en cuenta en el proyecto de Boca Juniors para el 2026. Instagram @agusmartegani La idea era un préstamo por un año con opción de compra y Boca estaba dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, desde Rosario desistieron de la negociación porque buscan un refuerzo que no necesite adaptación inmediata ante la urgencia de sumar puntos.

El volante había llegado a Boca a mediados de 2024 desde San Lorenzo por 2,5 millones de dólares. En el club disputó 13 partidos oficiales, acumuló 556 minutos y no registró goles ni asistencias.