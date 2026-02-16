Un DT que viene de ser campeón y vinculan a Boca habló de su contrato: "Tengo una posibilidad de salida en junio"

El entrenador campeón en México fue claro al referirse a su futuro en medio de las versiones desde aquel país que lo acercan al banco xeneize.

Claudio Úbeda y todo el equipo de Boca se fueron silbados de la Bombonera. La semana anterior, Riquelme habló con los referentes y el plantel. ¿Qué hará esta vez?

El presente de Boca Juniors volvió a quedar bajo la lupa tras el empate con Platense y la incertidumbre alrededor de Claudio Úbeda. En ese contexto, comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes y uno de los que apareció otra vez fue Antonio Mohamed.

Turco Mohamed Boca Rumores desde México vinculan al Turco Mohamed como potencial candidato a ser DT de Boca en reemplazo de Úbeda. @TolucaFC y Paladar Negro El actual técnico de Toluca de México, que ya estuvo cerca del club en 2019, decidió ponerle un freno a las versiones. “Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027 con una posibilidad de salida en junio. Y de ser así sería solamente para descansar, yo no dejaría Toluca para ir a otro equipo”, explicó.

Luego reforzó su postura. “Estoy muy comprometido con este proyecto, así que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa; si me voy de Toluca es para descansar”.

Qué dijo Mohamed sobre su futuro y los rumores que lo vinculan a Boca Antonio Mohamed habló de la posibilidad de salida en junio del Toluca Antonio Mohamed habló de la posibilidad de salida en junio del Toluca. Prensa Toluca Aunque nunca mencionó directamente al club argentino, en México lo vinculan otra vez con Boca, donde jugó entre 1991 y 1992. Su nombre suele aparecer cada vez que el banco xeneize entra en discusión.