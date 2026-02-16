Un DT que viene de ser campeón y vinculan a Boca habló de su contrato: "Tengo una posibilidad de salida en junio"
El entrenador campeón en México fue claro al referirse a su futuro en medio de las versiones desde aquel país que lo acercan al banco xeneize.
El presente de Boca Juniors volvió a quedar bajo la lupa tras el empate con Platense y la incertidumbre alrededor de Claudio Úbeda. En ese contexto, comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes y uno de los que apareció otra vez fue Antonio Mohamed.
El actual técnico de Toluca de México, que ya estuvo cerca del club en 2019, decidió ponerle un freno a las versiones. “Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027 con una posibilidad de salida en junio. Y de ser así sería solamente para descansar, yo no dejaría Toluca para ir a otro equipo”, explicó.
Luego reforzó su postura. “Estoy muy comprometido con este proyecto, así que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa; si me voy de Toluca es para descansar”.
Qué dijo Mohamed sobre su futuro y los rumores que lo vinculan a Boca
Aunque nunca mencionó directamente al club argentino, en México lo vinculan otra vez con Boca, donde jugó entre 1991 y 1992. Su nombre suele aparecer cada vez que el banco xeneize entra en discusión.
Por ahora, el propio entrenador bajó la intensidad a los rumores y dejó en claro que cualquier salida del club mexicano no estaría relacionada con asumir en otro equipo.