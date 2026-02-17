Escandalosa acusación de Branco a Carlos Bilardo tras la polémica por el bidón en Italia 90

El exfutbolista de Brasil que bebió de las botellas de la Selección argentina en aquel icónico partido en el Mundial reavivó la llama y aseguró: "Me indigna".

El paso del tiempo no logró apagar una de las historias más polémicas que dejó el Mundial de Italia 1990. A casi 36 años del cruce entre Argentina y Brasil por los octavos de final, el episodio del supuesto “agua contaminada” volvió a escena por la voz de uno de los protagonistas más perjudicados.

El duro relato de Branco, recordando el "Bidonazo" en el Mundial de 1990 Hablamos de Branco, el exdefensor de la Verdeamarel, quien en una entrevista con La Gazzetta dello Sport contó que la herida sigue abierta y recordó que en su momento nadie le creyó. “(Diego) Maradona lo confesó todo 15 años después. Lo denuncié al final del partido y nadie me creyó, pero lo que más me indigna es que si me hubieran sorteado para el control antidoping, ¡habría quedado como un drogado!”, apuntó en primera instancia.

Branco también reconstruyó lo que sintió en pleno partido, disputado en el estadio Delle Alpi de Turín. “En el campo, me sentía borracho, me giraba todo, me giraba el estadio Delle Alpi entero”, relató, marcando que su estado físico cambió drásticamente tras tomar de las botellas que circularon en una de las pausas del partido.

En Italia 90, Argentina hizo historia eliminando a Brasil en octavos de final. Luego, el equipo de Bilardo llegaría a la final y la perdería con Alemania. En Italia 90, Argentina hizo historia eliminando a Brasil en octavos de final. Luego, el equipo de Bilardo llegaría a la final y la perdería con Alemania. Foto: Alessandro Sabattini El exfutbolista también contó que la verdad terminó de cerrarle mucho después después de aquella polémica en la Copa del Mundo: “Sentía resaca, como cuando te pasás con el alcohol y te tumbás en la cama. Dos meses después, jugamos un amistoso y (Oscar) Ruggeri me lo contó todo”, aseguró.

La grave acusación del brasileño acusación a Carlos Bilardo Y fue por más, disparando directamente contra cuerpo técnico argentino: “Es un mal ejemplo: Carlos Bilardo, su entrenador, hacía estas cosas incluso con jugadores de sus propios clubes que no quería hacer jugar”.