Bombazo: el DT que dirige a un importante club argentino y tiene cláusula de salida por si lo llama Boca

Un entrenador de un importante club argentino tiene una cláusula de salida por si Riquelme lo llama para dirigir a Boca.

Boca Juniors se juega un partido más que clave este viernes a partir de las 20 (hora de Argentina) frente a Racing en la Bombonera. No solo porque es un clásico con mucha historia sino porque también podría ser el último partido de Claudio Úbeda como entrenador del cuadro de la Ribera.

El Sifón sabe que tiene que ganar si o si ante la Academia, ya que en caso de que eso no suceda, Juan Román Riquelme podría tomar la contundente decisión de rescindirle el contrato y que deje de ser el entrenador xeneize.

Claudio Úbeda Claudio Úbeda está en la cuerda floja. Fotobaires Ante la posibilidad de que eso suceda, la dirigencia de Boca sabe que tiene que tener en carpeta algunos nombres de posibles reemplazantes y en las últimas horas se confirmó una tremenda noticia sobre un DT que dirige a un importante club argentino y tiene cláusula de salida por si lo llama el cuadro azul y oro.

Jorge Almirón tiene una cláusula de salida por si lo llama Boca Según informó el periodista Diego Yudvovsky en Directo al Hueso, programa de Picado TV, Jorge Almirón, entrenador con pasado en el Xeneize y que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, tiene una cláusula de salida de Rosario Central en caso de que Riquelme levante el teléfono y lo llame para que tenga su segundo ciclo en el Xeneize.