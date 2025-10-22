¡Bombazo! Aseguran que Boca sondeó a dos técnicos para 2026: uno ya dirigió con Riquelme

En las últimas horas trascendieron dos fuertes noticias que indican que Riquelme y su entorno se habrían contactado con entrenadores de renombre de cara al próximo año.

Riquelme ya tiene los primeros dos candidatos a ser el DT de Boca en caso de que Úbeda no siga a fin de año. Foto: @PabloGiralt

La triste pérdida de Miguel Ángel Russo dejó un vacío inmenso e irreparable en el mundo Boca. Luego del fallecimiento del DT, Juan Román Riquelme decidió que su cuerpo técnico continúe ligado al club y Claudio Úbeda tomó las riendas definitivas del plantel a falta de un puñado de partidos para cerrar el año. Sin embargo, todavía no hay definiciones con lo que pueda llegar a suceder después de esa fecha.

Más allá de lo recién mencionado, en las últimas horas trascendieron fuertes noticias que impactaron de lleno en el pueblo xeneize: el presidente del club ya habría sondeado a dos importantes entrenadores en vistas a una posible contratación para 2026.

Los dos DTs de renombre que habría sondeado Juan Román Riquelme para 2026 En primera instancia, según reveló desde Uruguay el periodista Federico Buysan, la dirigencia de Boca se contactó con Peñarol para conocer la situación contractual de Diego Aguirre, un técnico con extensa trayectoria y con actualidad en el Carbonero desde hace casi dos años. De hecho, ya estuvo en el radar del club de la Ribera hace un tiempo no tan lejano (2024).

Diego Aguirre protagonizó un tenso momento con un periodista post eliminación de Peñarol ante Racing. Diego Aguirre es uno de los nombres que habría sondeado Riquelme para 2026. FotoBaires El segundo nombre es cuestión es el de un viejo conocido: Jorge Almirón. En el programa Picado TV, el periodista Pipi Novelo informó que Riquelme levantó el teléfono y se comunicó directamente con el entrenador que ya dirigió al Xeneize durante su gestión: asumió en abril de 2023 y llegó a la final de la Copa Libertadores de ese año, en lo que fue derrota 1-2 ante Fluminense en el Maracaná. Luego de eso, decidió dar un paso al costado y renunció tras siete meses en el cargo.

Almirón es un técnico muy bien considerado por Riquelme Según pudo saber MDZ, el presidente pondera el trabajo que hizo Almirón en 2023 y cómo el equipo compitió internacionalmente, llegando a la final ante Fluminense en el Maracaná tras haber sido superior a Nacional, Racing y Palmeiras en octavos, cuartos y semi, más allá de que las tres series se definieron por penales. Por ese motivo vuelve a estar entre los principales candidatos a dirigir a Boca en caso de que no siga Úbeda. Respecto a esto último, serán claves estos cuatro partidos que le restan al Xeneize para empezar a tener un panorama más preciso de la situación del DT de cara a 2026. Más allá de los sondeos, no hay avances firmes en el tema y todo indica que no los habrá en el corto plazo. A esperar.