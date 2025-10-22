Revuelo en Independiente: el descargo de Matías Abaldo tras las fotos con drogas y alcohol en su casa

El mundo Independiente estalló luego de que se viralizaran unas polémicas imágenes en el departamento de Matías Abaldo, que emitió un extenso comunicado al respecto.

Independiente se encuentra hundido en un pozo muy profundo al que todavía no le encuentra la salida. El Rojo lleva 15 partidos sin ganar y está a punto de alcanzar la peor racha negativa en la historia del club. Y para colmo, desde el plano extrafutbolístico tampoco tiene paz: Matías Abaldo, futbolista del plantel profesional, quedó en el centro de la tormenta luego de que se viralizaran fotos con drogas y alcohol en su departamento.

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Agustín Rodríguez, un cantante uruguayo conocido como "El Menor Antigiles", que se juntó con el delantero en su casa y difundió una serie de posteos en los que se observaba marihuana, bebidas alcohólicas y un fajo de dólares apoyados sobre una mesa. Este episodio tomó muchísima repercusión e hizo que los hinchas explotaran en las redes sociales, a tal punto que el propio futbolista de 21 años se vio obligado a sacar un extenso comunicado.

El descargo de Matías Abaldo tras las polémicas fotos que hicieron estallar al mundo Independiente "Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional", comenzó explicando el jugador que llegó a préstamo al club durante el último mercado de pases proveniente de Defensor Sporting de Uruguay.

Luego de esa primera aclaración, Abaldo siguió con la mea culpa y añadió: “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”.

Esta situación tomó un alto revuelo tras la derrota de Independiente ante San Martín de San Juan del pasado domingo y se vio atravesada por el crítico presente deportivo del club: está último en la Zona B con 6 puntos y es el único de los 30 equipos que todavía no pudo ganar en el campeonato. En ese encuentro, el uruguayo fue titular y completó los 90 minutos.