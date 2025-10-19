Independiente llegó los 15 partidos sin ganar, su segunda peor racha histórica: a cuántos quedó de la primera

El Independiente de Gustavo Quinteros sigue sin poder sumar de a 3 y está muy cerca de alcanzar un récord negativo.

Al contrario de lo que cualquiera hubiera podido imaginar tras el gran torneo Apertura que tuvo, Independiente no consigue levantar cabeza en el Clausura y este domingo cayó 1-0 como visitante contra San Martín de San juan. De este modo, continúa sin poder tocar fondo y superó su segunda peor racha histórica sin victorias.

La última vez que el Rojo ganó fue por 2-1 el el 29 de junio frente Gimnasia de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde entonces, acumula nada menos que 15 partidos sin poder sumar de a tres, con 7 empates y 8 derrotas, que incluyen los 12 encuentros por Liga Profesional, la eliminación ante Belgrano por octavos de la Copa y la escandalosa definición frente a la Universidad de Chile por Sudamericana.

Independiente Independiente no gana desde el 29 de junio. Fotobaires Esta nefasta seguidilla comenzó con Julio Vaccari, que dirigió los primeros 10 encuentros de los 15, continuó con el interinato de una fecha de Carlos Matheu, y Gustavo Quinteros, con 4 compromisos hasta el momento, no le encuentra la vuelta para revertirlo y quedó a 2 cotejos de igualar el récord negativo.

La peor racha histórica fue de 17 partidos en 2012, una de las campañas que desembocarían en su posterior descenso al año siguiente. Fueron las últimas 7 fechas del torneo Clausura, las primeras 8 del Inicial, más 2 partidos de la Copa Sudamericana ante Boca en el medio, con sendas igualdades. El balance fue de 9 empates y 8 derrotas en total.