Independiente sigue sin poder ganar y perdió 1-0 contra San Martín de San Juan

Independiente cayó 1-0 ante San Martín de San Juan en el enfrentamiento correspondiente a la fecha 13 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025. El único gol del partido fue convertido por el extremo derecho Tomás Fernández.

Tras esta dura derrota en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, el Rojo sigue sin ganar y se queda en el fondo de la tabla de posiciones del del Grupo B, con tan solo 6 unidades. Mientras tanto, el Verdinegro se situó en el sexto lugar de grilla, con 17 puntos, y un escalón debajo de River Plate.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo comandado por el director técnico Gustavo Quinteros realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo. De esta manera, generó diversas oportunidades claras de gol. A los 6 minutos, tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal, pero el guardameta Matias Borgogno contuvo el remate de Pablo Galdames.

BORGOGNO LE TAPÓ EL PENAL A GALDAMES: San Martín de San Juan e Independiente igualan 0-0. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/OJbebdfV02

En los instantes finales, el conjunto de Avellaneda buscó abrir el marcador, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron el angustiante empate en el final del primer tiempo.

En el complemento del partido, Independiente regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva, pero fue sorprendido por su contrincante.

El gol de Tomás Fernández para el triunfo de San Martín

El gol de Tomás Fernández para el 1-0 de San Martín

A los 16 minutos, San Martín abrió el marcador. Juan Ignacio Cavallaro realizó un pase preciso que terminó en el mano a mano de Tomás Fernández frente a Rodrigo Rey, el extremo corrió y realizó una definición precisa que envió la pelota al fondo de la red.

En los últimos minutos, el Rey de Copas tuvo dos oportunidades claras para igualar el encuentro, pero un fuera de juego y un disparo mal ejecutado sentenciaron su caída en su visita a San juan.

Fuente: NA

El minuto a minuto de San Martín de San Juan - Independiente