El sorpresivo palito de Gustavo Costas a Independiente a días de la semi de Racing ante Flamengo: "Son momentos hermosos, me gusta lo de..."

Racing tuvo una noche perfecta en el Cilindro de Avellaneda. Antes de abrir la llave ante Flamengo en el Maracaná, el equipo de Gustavo Costas le ganó a Aldosivi con un equipo plagado de suplentes y quedó como uno de los escoltas de la Zona A. Así, llega envalentonado a las semifinales de la Copa Libertadores.

Gustavo Costas palpitó la semi ante Flamengo Más allá del sufrido 1-0 frente al Tiburón, fue imposible no enfocar las preguntas para el entrenador sobre el inminente choque copero contra el Mengao, el pròximo miércoles desde las 21.30 (hora de Argentina). "En este momento pienso en ir a Lima y traer la Copa a Avellaneda. Estamos en eso”, sentenció el DT en conferencia, expresando su gran anhelo por llegar al partido decisivo en Perú.

“Tenemos que tener la cabeza en eso. Sabemos que es difícil, pero nos tenemos una fe enorme y si estamos juntos y con la gente como está se nos va a hacer más fácil y nos van a ayudar como nos ayudaron hoy a ganar este partido, que lo ganamos entre todos", soltó siguiendo el hilo conductor de la primera frase.

Gustavo Costas Costas saluda a los hinchas en la victoria 1-0 de Racing ante Aldosivi por la fecha 13 del Clausura. Fotobaires El palito del DT para Independiente Y claro, en medio de toda esa ansiedad, el técnico sacó pecho de las realidades opuestas entre los equipos de Avellaneda con un palito directo a su eterno rival, Independiente. "Son momentos hermosos que está pasando Racing, me pone muy contento que generaciones nuevas estén viviendo esto que es hermoso, cuando por ahí no saben todo lo que pasó el club. Me gusta todo, me gusta lo mío y también me gusta lo de enfrente", lanzó.