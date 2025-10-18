El sorpresivo palito de Gustavo Costas a Independiente a días de la semi de Racing ante Flamengo: "Son momentos hermosos, me gusta lo de..."
Luego del 1-0 ante Aldosivi, Gustavo Costas palpitó la llave contra Flamengo y aprovechó el gran presente de Racing para dejarle una picante chicana a Independiente.
Racing tuvo una noche perfecta en el Cilindro de Avellaneda. Antes de abrir la llave ante Flamengo en el Maracaná, el equipo de Gustavo Costas le ganó a Aldosivi con un equipo plagado de suplentes y quedó como uno de los escoltas de la Zona A. Así, llega envalentonado a las semifinales de la Copa Libertadores.
Gustavo Costas palpitó la semi ante Flamengo
Más allá del sufrido 1-0 frente al Tiburón, fue imposible no enfocar las preguntas para el entrenador sobre el inminente choque copero contra el Mengao, el pròximo miércoles desde las 21.30 (hora de Argentina). "En este momento pienso en ir a Lima y traer la Copa a Avellaneda. Estamos en eso”, sentenció el DT en conferencia, expresando su gran anhelo por llegar al partido decisivo en Perú.
Te Podría Interesar
“Tenemos que tener la cabeza en eso. Sabemos que es difícil, pero nos tenemos una fe enorme y si estamos juntos y con la gente como está se nos va a hacer más fácil y nos van a ayudar como nos ayudaron hoy a ganar este partido, que lo ganamos entre todos", soltó siguiendo el hilo conductor de la primera frase.
El palito del DT para Independiente
Y claro, en medio de toda esa ansiedad, el técnico sacó pecho de las realidades opuestas entre los equipos de Avellaneda con un palito directo a su eterno rival, Independiente. "Son momentos hermosos que está pasando Racing, me pone muy contento que generaciones nuevas estén viviendo esto que es hermoso, cuando por ahí no saben todo lo que pasó el club. Me gusta todo, me gusta lo mío y también me gusta lo de enfrente", lanzó.
Por último, Costas, fiel a su estilo, cerró con un discurso esperanzador de cara a la serie ante el poderoso Flamengo: "Mis hijos tampoco lo vieron campeón de la Copa a Racing. Es un sueño. Nos manejamos con locura, estamos ahí, como la que tuvimos en al Sudamericana o en la Recopa; cómo nos vamos a ver bien, si nos fuimos a la B, cuando volvimos nos alquilaron, después dejamos de existir, ahora estamos en semifinales, dejate de joder. Es difícil, el técnico de ellos cobra muchísimo más que yo, los jugadores también, juegan en Europa, no importa, nosotros vamos a ir a conseguir todo".