La jugada sentencia de Gustavo Costas tras el triunfo de Racing: "En este momento estoy pensando en ir a..."

Racing obtuvo una victoria clave en la antesala de la ida de cuartos de Libertadores ante Flamengo, temas al que se refirió Gustavo Costas.

Racing obtuvo un triunfo clave este viernes por la noche por 1-0 sobre Aldosivi en el Cilindro por la fecha 13 del Clausura. Con el golazo de penal que hizo Luciano Vietto, se impuso sobre la mínima ante el necesitado elenco marplatense y logró volver a meterse en puestos de playoffs de la Zona A.

Pero no solo fue una victoria importante pensando en el torneo local, sino que también le permite llegar entonado y con buen ánimo al partido de ida de cuartos de la Copa Libertadores contra Flamengo. que será este miércoles en Río de Janeiro. En ese sentido, Gustavo Costas se mostró bastante confiado para este compromiso.

La jugada sentencia de Gustavo Costas La jugada sentencia de Gustavo Costas "En este momento estoy pensando en ir a Lima (donde se jugará la final) y traer la Copa a Avellaneda, y estamos en eso", señaló el DT sin pelos en la lengua en conferencia de prensa. "Tenemos que tener la cabeza ahí. Sabemos que es difícil, que después van a decir 'este boludo dijo esto y no ganó', y capaz no se dan los resultados. Pero yo tengo una fe enorme”, agregó.

Al ser consultado por el nivel y poderío del rival, tampoco le tembló la voz: "¿Cómo vamos a tener miedo de Flamengo? Imaginate que nos fuimos a la B, cuando volvimos nos alquilaron y después dejamos de existir. Ahora estamos en semifinales, estamos orgullosos y tenemos que ir a buscarla. Sé que es difícil, que tienen mas plata que nosotros, que su entrenador y jugadores ganan más plata, que jugaron en Europa. Nosotros vamos a ir igual a buscar lo que dijimos desde que llegamos", apuntó con firmeza.