La bronca de Aldosivi por el penal que no le dieron ante Racing, tras uno similar que le cobraron en contra

Aldosivi pidió la pena máxima por una mano de Di Césare, pero no fue sancionada por el árbitro Zunino. Unos minutos antes, Racing había tenido uno.

Aldosivi reclamó un penal por mano; instantes antes le habían cobrado uno similar a Racing.

A los 40 minutos de la primera parte a la Academia le cobraron -a instancias del VAR- un penal por una mano de Fernando Román, quien interceptó con el codo una pelota que iba al arco. Si bien el árbitro Sebastián Zunino no lo sancionó en primera instancia, cambió su decisión luego de ser llamado desde la cabina.

El penal que le cobraron a Racing por mano de Román El penal que le cobraron a Racing por mano de Román "Observo que el jugador 28 de Aldosivi realiza un movimiento adicional hacia al balón", explicó el colegiado tras revisar la jugada en el monitor, y procedió a amonestar al defensor paraguayo. Luego, Luciano Vietto intercambió la pena máxima por gol con una excelsa definición desde los 12 pasos.

El penal que reclamó Aldosivi por mano de Di Césare El penal que reclamó Aldosivi por mano de Di Césare Pero el Tiburón estalló unos instantes después, cuando reclamó su propio penal por una mano de Marco Di Cesare a los 42' tras un centro Natanael Guzmán. En este caso, impactó sobre su brazo derecho, que lo tenía levemente separado, pero firme ante el centro atrás.