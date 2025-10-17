La divertida confesión de Luciano Vietto sobre el penal que picó para Racing ante Aldosivi: "Costas me dijo que..."

Luciano Vietto se la jugó con la forma de definir la pena máxima y paralizó los corazones de todo Racing, incluido el de Gustavo Costas.

Racing se impuso 1-0 este viernes por la noche sobre Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 13 del torneo Clausura y consiguió volver a meterse en puestos de playoffs de la Zona A. Todo gracias al golazo de penal que convirtió Luciano Vietto.

Al minuto 40 del primer tiempo, la Academia se encontró con una oportunidad de oro desde los doce pasos luego de que el defensor del Tiburón Fernando Román desviara un disparo al arco con su brazo, jugada que debió ser revisada en el VAR hasta que el árbitro Sebastián Zunino la sancionara.

El golazo de penal de Vietto para el triunfo de Racing El golazo de penal de Vietto para el 1-0 de Racing Lucho fue el encargado de ejecutarlo. Pero lejos de tratar de asegurarlo con un disparo potente, se la jugó y picó la pelota con mucha frialdad, desatando la euforia en las tribunas, decretando el triunfo blanquiceleste y demostrando que de penal también se pueden hacer golazos.

La confesión de Luciano Vietto tras picar su penal La confesión de Luciano Vietto tras picar su penal "Yo ya había decidido patear de esa manera cuando estaban revisando la jugada en el VAR. Por suerte me salió bien. Me acordaba que hace 12 también pateé un penal así en el mismo arco (el 21 de junio de 2013 ante Unión)", aseguró luego del partido.