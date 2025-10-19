Qué resultados necesita River para clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026

River todavía tiene en juego la Copa Argentina y el Clausura: cómo son los próximos desafíos que definirán su futuro internacional.

River Plate encara un cierre de temporada decisivo. Con tres fechas por delante en el Torneo Clausura, el equipo de Marcelo Gallardo sabe que, si gana los tres partidos que le restan, se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026, sin depender de otros resultados.

Hasta hace pocas semanas, el Millonario seguía con vida en todos los frentes. Sin embargo, la eliminación ante Palmeiras en cuartos de final de la Libertadores y una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Clausura lo dejaron contra las cuerdas. La reciente victoria 2-0 frente a Talleres en Córdoba le devolvió algo de aire, pero el margen de error se terminó.

El calendario de River: tres "finales" y una visita clave a la Bombonera El próximo compromiso de River será el viernes 24 de octubre, cuando se mida ante Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Ese torneo representa el camino más corto hacia el ingreso al certamen continental, pero una eliminación complicaría las cuentas.

En el Torneo Clausura, los de Núñez deberán recibir a Gimnasia en el Monumental (fecha 14), visitar a Boca en la Bombonera (fecha 15, fin de semana del 9 de noviembre) y cerrar ante Vélez (fecha 16, fin de semana del 16 de noviembre).

Mientras tanto, el Xeneize tendrá seis puntos en disputa antes del Superclásico, con un partido pendiente ante Barracas Central y otro ante Estudiantes en La Plata. La diferencia actual en la tabla anual es mínima: River suma 52 puntos y Boca 50.