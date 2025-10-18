River buscará cortar su mala racha en el Clausura en su visita a Talleres de Córdoba: hora y cómo ver en vivo

Tras perder sus últimos cuatro partidos en el torneo, River enfrentará esta noche a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempres por la fecha 13.

El encuentro está programado para las 20:30, en el Estadio Mario Alberto Kempes, se podrá ver a través de TNT Sports Premium y el árbitro será Ariel Penel, que será secundado desde el VAR por Adrián Franklin.

Cómo llega River al partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1979284299934527681&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Talleres en Córdoba por la fecha 13 del #TorneoBetano Clausura 2025. #VamosRiver pic.twitter.com/1owM85nXWi — River Plate (@RiverPlate) October 17, 2025 El Millonario llega a este encuentro en un mal momento, ya que perdió en seis de sus últimas siete presentaciones, por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja. En el torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil y su único triunfo fue ante Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta seguidilla de derrotas provocó que la Banda cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Cómo llega Talleres de Córdoba La T, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.