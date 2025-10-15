La decisión que tomaría Scaloni con los convocados de Boca y River para la última fecha del Clausura

Lionel Scaloni tomaría una importante decisión en la fecha FIFA de noviembre para no perjudicar a Boca y River en la definición del torneo local.

Lionel Scaloni no convocaría jugadores de Boca y River para la fecha FIFA de noviembre, que coincide con la última fecha del Clausura.

Luego de la victoria por la mínima ante Venezuela y la goleada por 6-0 a Puerto Rico, la Selección argentina de Lionel Scaloni cerró la fecha FIFA de octubre y ahora tendrá un mes para diagramar lo que será la última del año en noviembre.

Allí, los campeones del mundo y bicampeones de América se verán las caras con Angola y un segundo rival que deberán buscar, ya que se suspendió el encuentro que estaba pautado frente a la India porque la FIFA no permite jugar en una misma ventana de partidos en dos continentes distintos. Es por ello que están negociando con Marruecos, la gran revelación del Mundial de Qatar 2022, para jugar un amistoso.

La Selección argentina jugará ante Angola y un rival a definir en noviembre De cara a lo que será los últimos partidos de la Albiceleste en el 2025, el cuerpo técnico tiene previsto no convocar a algunos de los jugadores más experimentados, entre ellos, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, con el objetivo de observar a aquellos futbolistas que aún compiten por un lugar en la nómina definitiva para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de 2026.

De esta manera, tanto Boca como River festejan la decisión del oriundo de Pujato y podrán contar con sus referentes para la definición del torneo Clausura.

La decisión de Scaloni que festejan Boca y River Leandro Paredes Leandro Paredes no sería convocado por Scaloni para la fecha FIFA de noviembre y eso le festeja Boca. Fotobaires En el caso del mediocampista central y capitán, estaría disponible para el encuentro frente a Tigre, un duelo que podría resultar clave para definir la ubicación de Boca en la Tabla Anual y en la Zona A del torneo Clausura. Tras el duro golpe que significó la derrota ante Alianza Lima a comienzos de año, el conjunto de La Ribera intentará asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que logrará si finaliza en el primer o segundo puesto (de manera directa) o en el tercero (irá a fase previa). Por el momento, lo está logrando, ya que se ubica segundo, detrás de Rosario Central.