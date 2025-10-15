La decisión que tomaría Scaloni con los convocados de Boca y River para la última fecha del Clausura
Lionel Scaloni tomaría una importante decisión en la fecha FIFA de noviembre para no perjudicar a Boca y River en la definición del torneo local.
Luego de la victoria por la mínima ante Venezuela y la goleada por 6-0 a Puerto Rico, la Selección argentina de Lionel Scaloni cerró la fecha FIFA de octubre y ahora tendrá un mes para diagramar lo que será la última del año en noviembre.
Allí, los campeones del mundo y bicampeones de América se verán las caras con Angola y un segundo rival que deberán buscar, ya que se suspendió el encuentro que estaba pautado frente a la India porque la FIFA no permite jugar en una misma ventana de partidos en dos continentes distintos. Es por ello que están negociando con Marruecos, la gran revelación del Mundial de Qatar 2022, para jugar un amistoso.
La Selección argentina jugará ante Angola y un rival a definir en noviembre
De cara a lo que será los últimos partidos de la Albiceleste en el 2025, el cuerpo técnico tiene previsto no convocar a algunos de los jugadores más experimentados, entre ellos, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, con el objetivo de observar a aquellos futbolistas que aún compiten por un lugar en la nómina definitiva para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de 2026.
De esta manera, tanto Boca como River festejan la decisión del oriundo de Pujato y podrán contar con sus referentes para la definición del torneo Clausura.
La decisión de Scaloni que festejan Boca y River
En el caso del mediocampista central y capitán, estaría disponible para el encuentro frente a Tigre, un duelo que podría resultar clave para definir la ubicación de Boca en la Tabla Anual y en la Zona A del torneo Clausura. Tras el duro golpe que significó la derrota ante Alianza Lima a comienzos de año, el conjunto de La Ribera intentará asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que logrará si finaliza en el primer o segundo puesto (de manera directa) o en el tercero (irá a fase previa). Por el momento, lo está logrando, ya que se ubica segundo, detrás de Rosario Central.
Por su parte, River y Marcelo Gallardo también celebrarían la decisión de Scaloni, ya que el Huevo Acuña y Gonzalo Montiel, los dos laterales titulares en el Millonario, se quedarían para disputar la última fecha del Clausura ante Vélez en el Amalfitani, un duelo de dos candidatos al título. Y habría que esperar por la determinación que tome el DT de la Selección con Lautaro Rivero, que venía de su primera convocatoria a la Mayor. Lo mismo sucede con Facundo Cambeses, arquero titular de Racing que tuvo sus primeros minutos en el 6-0 ante Puerto Rico.
Al igual que su máximo rival, el elenco de Núñez hoy se ubica en el tercer lugar de la tabla anual (estaría yendo a la fase previa), pero también tiene el camino de la Copa Argentina donde se encuentra en las semifinales y se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes 24 de octubre.