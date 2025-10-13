Scaloni habló sobre la chance de que Messi sea titular frente a Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

En la previa del cierre de la gira por Estados Unidos, Scaloni habló del estado físico de Messi, los posibles debutantes y la continuidad del grupo de convocados.

Scaloni fue claro: “Si Messi está en condiciones, jugará”. Además, confirmó debuts y ratificó la base para noviembre.

En la antesala del amistoso ante Puerto Rico, que se jugará este martes desde las 21 en Miami, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa para analizar el cierre de la gira de la Selección argentina por Estados Unidos y despejar dudas sobre el estado físico de Lionel Messi.

Consultado sobre la posibilidad de que el capitán sume minutos, el DT fue claro: “Lo vi jugar el sábado, terminó bien por lo que sé. Todavía no hablé con él, ahora tenemos el último entrenamiento y, como siempre, antes de prepararlo hablaré con él. Si está en condiciones, mañana jugará”.

Consultado sobre si entre los debutantes posibles figuran Aníbal Moreno, José Manuel "Flaco" López y Lautaro Rivero, quienes ya vienen entrenándose con el plantel desde el inicio de la gira, Scaloni comentó: "Alguno de ellos va a jugar mañana, esa es la idea. Porque creemos que lo merecen y porque es un lindo partido para que puedan demostrar su valía y ver si podemos seguir contando con ellos".

Scaloni también anticipó que la base del grupo se mantendrá para la próxima fecha FIFA de noviembre, aunque no descartó nuevos nombres: “En principio repetiríamos más o menos esto. Siempre estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan aportar más, pero la base sería esta”.