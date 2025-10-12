Incertidumbre en la Selección: cuál es la situación de Lionel Messi de cara al amistoso contra Puerto Rico

La segunda presentación de la Selección argentina en Estados Unidos llega envuelta en dudas, contradicciones y decisiones difíciles de explicar. Apenas 24 horas después de que Lionel Scaloni lo desafectara del partido ante Venezuela, Lionel Messi respondió con dos goles en la goleada de Inter Miami 4-0 sobre Atlanta United por la MLS.

El episodio, que ya había generado desconcierto entre los hinchas y el propio plantel, vuelve a repetirse en la previa del amistoso del martes ante Puerto Rico: nadie sabe si el capitán estará disponible o si se quedará en Florida.

En la conferencia posterior al triunfo 1-0 sobre Venezuela, Lionel Scaloni evitó dar precisiones sobre la situación del rosarino y apenas se limitó a decir: “Jugarán todos los chicos nuevos que vinieron”. Un mensaje que, lejos de aclarar, alimentó el misterio.

Mientras tanto, Javier Mascherano , entrenador de Inter Miami, tampoco quiso comprometerse con la decisión y respondió con diplomacia: “Si el entrenador de la Selección se comunica con nosotros, o mismo desde la federación, veremos”.

En la lista oficial, Messi sigue siendo jugador convocado de la Selección argentina, y no hay indicios de que esté lesionado o tenga algún impedimento para actuar. Sin embargo, la baja importancia futbolística del rival hace difícil justificar su participación, especialmente cuando el cuerpo técnico busca darle minutos a los jugadores más jóvenes o inexpertos.

Messi en el palco del Hard Rock Stadium Messi vivió el amistoso con tranquilidad, rodeado de su familia y amigos.

La situación deja al descubierto una contradicción: si Messi no juega, su convocatoria pierde sentido, porque ocupó un lugar que podría haber sido para otro futbolista del proceso de recambio que impulsa Scaloni.

“No me gusta incomodar”

El entrenador de Inter Miami confirmó que su plantel tendrá domingo y lunes libres, y que recién volverán a entrenar el martes, el mismo día en que Argentina enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium.

En ese contexto, Mascherano fue claro: “A mí no me gusta incomodar o estar metiéndome, más allá de que entrenaron acá (por el campo deportivo de Inter Miami). Sí agradezco a Scaloni por haberlo desafectado y darnos la oportunidad de contar con él. Después, lo que pasará en los próximos días no lo puedo decir“.

Una frase que suena más a precaución que a definición, y que refuerza la sensación de falta de coordinación entre ambos cuerpos técnicos.

El calendario y la lógica detrás del misterio

Desde lo deportivo, no hay razón aparente para que Messi no pueda disputar el partido. Inter Miami volverá a jugar recién el sábado 18, cuatro días después del duelo de Argentina. Eso le daría tiempo para entrenar y recuperarse sin necesidad de viajes, ya que se encuentra en la misma ciudad donde la Selección cerrará su gira.

Sin embargo, el equipo de Mascherano deberá viajar más de 1.400 kilómetros para enfrentar a Nashville, un rival exigente que ha complicado a los de Florida en otras oportunidades. Por eso, algunos interpretan que la intención sería preservar al capitán para que llegue descansado a ese compromiso crucial de la MLS.