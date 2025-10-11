¡Bombazo! Afirman que Neymar fue ofrecido al Inter Miami de Messi y Suárez

Con un mal presente en el Santos, Neymar estaría buscando cambiar de equipo de cara al 2026 y el Inter Miami aparece como una tentadora alternativa.

A pesar de las grandes expectativas que se generaron, el retorno de Neymar al Santos no está siendo el esperado. Muy condicionado por las lesiones, jugó solo 21 partidos, en los que marcó 6 goles y dio 3 asistencias. Considerando únicamente el Brasileirao, lleva 13 encuentros disputados de 26, en los que anotó apenas 3 tantos y no asistió ninguno.

Para colmo, a su equipo no le está yendo para nada bien y marcha 16° con 28 puntos, solamente un puesto y 3 unidades por encima de la zona de descenso. Además, la hinchada del Peixe está muy impacientada, lo que todo, en conjunto, hace que el crack de 33 años no se sienta muy cómodo actualmente y esté buscando salir en el próximo mercado, más pensando en la proximidad del Mundial 2026.

neymar santos.jpg El retorno de Neymar al Santos no fue tan bueno como se esperaba. Instagram Neymar ¿Neymar puede llegar al Inter Miami? En ese sentido, en las últimas horas, los medios británicos Dauly Mail y Sky Sports (dos de los más importantes del Reino Unido) aseguraron que Ney fue ofrecido al Inter Miami de cara al 2026, en donde podría reencontrarse con dos de sus más grandes socios y amigos dentro del mundo del fútbol: Lionel Messi y Luis Suárez.

Los tres juntos conformaron en Barcelona la icónica delantera MSN, uno de los tridentes ofensivos más temibles de la historia. Durante las tres temporadas que duró, de 2014 (desde que llegó el uruguayo) a 2017 (cuando el brasileño se fue al PSG), lograron levantar un total de 9 títulos, entre los que se destaca la Champions League en 2015.