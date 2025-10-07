Sufre Messi: además de Busquets, otro compañero de Inter Miami anunció su retiro al final de la temporada

Otro referente de Inter Miami anunció que se retirará al final de la temporada, sumándose a Sergio Busquets y dejando a Messi sin otro de sus grandes socios.

Jordi Alba confirmó que colgará los botines una vez que termine la temporada de la MLS, siguiendo los pasos de su amigo y compatriota Sergio Busquets, quien también anunció su retiro días atrás y fue homenajeado en el último partido del Inter Miami frente a New England Revolution.

El lateral español, campeón del mundo con la selección de España, comunicó la noticia a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram. “Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner punto final a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, expresó el defensor de Inter Miami.

Messi pierde otro histórico compañero: Jordi Alba cuelga los botines Jordi Alba, campeón del mundo con España, anunció en las redes sociales Jordi Alba, campeón del mundo con España, anunció en las redes sociales. En su mensaje, Alba repasó su recorrido deportivo y agradeció a todos los clubes por los que pasó: “Quiero agradecer a los clubes que han marcado mi vida: al Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó; al Cornellá, que me brindó la confianza necesaria para crecer; al Nàstic de Tarragona, donde aprendí a convivir en un vestuario profesional; y al Valencia, el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División”.

También tuvo un párrafo aparte para el Barcelona, el club donde alcanzó la cima: “Y al Barça, el club de mi vida, el que me vio crecer y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles”.

Jordi Alba Lionel Messi Barcelona 2.jpg El exlateral culé recordó con orgullo sus logros con la selección española, con la que ganó la Eurocopa 2012 y fue campeón del Mundial 2010, además de agradecer a Inter Miami, su última casa futbolística: “Gracias por abrirme sus puertas, darme su cariño y la oportunidad de finalizar este viaje disfrutando hasta el último momento”.