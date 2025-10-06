Día y hora de Argentina-Nigeria, por los octavos del Mundial Sub 20, ¡y un posible cruce del morbo en cuartos!
Se conoció el cuadro del Mundial Sub 20 y la Selección argentina enfrentará a Nigeria en octavos de final. En caso de pasar, podría darse un duelo muy picante.
La Selección argentina Sub 20 tuvo un arranque implacable en el Mundial de Chile. Luego de ganar los tres partidos de su grupo y cerrar la primera fase con puntaje ideal, el combinado de Diego Placente enfrentará a Nigeria en los octavos de final del certamen.
Cuándo y dónde jugarán Argentina-Nigeria por los octavos de final
El partido se jugará este miércoles 8 de octubre desde las 16:30 horas en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile y reeditará el cruce de la edición anterior. Aquella vez, se vieron las caras en la misma instancia y el conjunto africano eliminó a la Albiceleste con un contundente 2-0.
Este encuentro de eliminación directa, entonces, será una especie de revancha para la Selección Sub 20, que intentará ratificar lo hecho en la fase de grupos y meterse de lleno en la pelea por el título. A su vez, en caso de superar a Nigeria, que clasificó por ser uno de los mejores terceros, Argentina ya conoce el camino que deberá recorrer para bordarse la 7° estrella del torneo en esta categoría (es el que más trofeo tiene).
El cuadro del Mundial Sub 20, con un posible choque con Chile en cuartos
En ese contexto, se destaca un posible duelo del morbo frente a Chile en los cuartos de final. No solamente se trataría de un duelo picante por ser el país anfitrión, sino también por la rivalidad histórica que hay entre países. Además, se vería alimentado por los graves incidentes recientes entre hinchas de Independiente y U. de Chile en la Copa Sudamericana.
Lo cierto es que, para que ese partido se haga realidad, primero la Selección argentina deberá superar a Nigeria en octavos y Chile hacer lo propio con México, que clasificó como escolta de un grupo que lideró Marruecos dejando afuera nada menos que a uno potencia como Brasil.