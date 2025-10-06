Día y hora de Argentina-Nigeria, por los octavos del Mundial Sub 20, ¡y un posible cruce del morbo en cuartos!

Se conoció el cuadro del Mundial Sub 20 y la Selección argentina enfrentará a Nigeria en octavos de final. En caso de pasar, podría darse un duelo muy picante.

La Selección Argentina Sub 20 se medirá ante su par de Nigeria en el primer mata-mata del Mundial.

Cuándo y dónde jugarán Argentina-Nigeria por los octavos de final El partido se jugará este miércoles 8 de octubre desde las 16:30 horas en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile y reeditará el cruce de la edición anterior. Aquella vez, se vieron las caras en la misma instancia y el conjunto africano eliminó a la Albiceleste con un contundente 2-0.

Este encuentro de eliminación directa, entonces, será una especie de revancha para la Selección Sub 20, que intentará ratificar lo hecho en la fase de grupos y meterse de lleno en la pelea por el título. A su vez, en caso de superar a Nigeria, que clasificó por ser uno de los mejores terceros, Argentina ya conoce el camino que deberá recorrer para bordarse la 7° estrella del torneo en esta categoría (es el que más trofeo tiene).

El cuadro del Mundial Sub 20, con un posible choque con Chile en cuartos El cuadro final del Mundial Sub 20 de Chile. El cuadro final del Mundial Sub 20 de Chile. Foto: FIFA

En ese contexto, se destaca un posible duelo del morbo frente a Chile en los cuartos de final. No solamente se trataría de un duelo picante por ser el país anfitrión, sino también por la rivalidad histórica que hay entre países. Además, se vería alimentado por los graves incidentes recientes entre hinchas de Independiente y U. de Chile en la Copa Sudamericana.