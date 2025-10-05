El motivo por el que la victoria sobre Italia en el Mundial Sub 20 fue histórica para Argentina

La Selección argentina Sub 20 de Diego Placente venció 1 a 0 a Italia y cerró con puntaje perfecto su grupo y un registro inédito frente a Italia

Ian Subiabre (11), delantero de la Selección argentina Sub 20, se lleva el balón ante el italiano Liberali. Argentina hizo historia en el Mundial de Chile.

Con este resultado, la Albiceleste sumó su tercer triunfo consecutivo tras los éxitos ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), y se quedó con el primer puesto de su zona, accediendo a los octavos de final con puntaje ideal.

El golazo de Dylan Gorosito para el histórico triunfo de la Selección argentina Sub 20 Golazo de Dylan Gorosito para el 1-0 de la Sub 20 ante Italia Golazo de Dylan Gorosito para el 1-0 de la Sub 20 ante Italia. Telefe

Pero más allá de la clasificación, la victoria tuvo un valor histórico: Argentina nunca le había ganado a Italia en un Mundial FIFA. En la historia mayor se registraban cinco enfrentamientos, con dos triunfos italianos y tres empates. Los europeos se habían impuesto en 1978 y 1982, mientras que las igualdades fueron en 1974, 1986 y en la semifinal de Italia 1990, donde la Albiceleste se impuso por penales.

En juveniles, tampoco había antecedentes favorables. En Sub 20 nunca se habían enfrentado y en Sub 17 solo hubo un empate 0 a 0 en el Mundial de 1991 disputado en territorio italiano. Por eso, el 1 a 0 de este sábado se inscribe como un resultado inédito y simbólico para el fútbol argentino.