¡Gimnasia ganó y jugará la final por el ascenso directo a Primera División frente a Deportivo Madryn!

Gimnasia y Esgrima le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano en la última fecha de la Primera Nacional , y logró el objetivo de meterse en la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El Lobo, que el año pasado perdió la final del Reducido ante San Martín (SJ), tendrá la chance de revancha ante Deportivo Madryn .

El único tanto del partido fue obra de Fermín Antonini, que le permitió al Lobo adueñarse del primer lugar de la Zona B, con 63 unidades. Ahora, el Blanquinegro aguarda la confirmación de la AFA sobre la fecha del partido decisivo ante Deportivo Madryn , ganador de la Zona A. Por el momento, la intención es que se juegue el próximo sábado en el estadio de Platense.

El golazo de Fermín Antonini para el 1-0 que metió a Gimnasia en la final ante Deportivo Madryn.

Sabiendo que dependía de sí mismo para ser finalista (con el triunfo se metía independientemente del resultado de sus inmediatos perseguidores, como Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón), desde el arranque Gimnasia y Esgrima tomó la iniciativa y en los primeros diez minutos se plantó en campo rival, presionando alto y buscando generar peligro, aunque sin lograr profundidad en los metros finales.

A los 18 minutos, el Lobo tuvo la más clara del primer tramo: Nicolás Ferreyra bajó la pelota dentro del área y Mario Galeano, completamente solo, se abrió paso para definir, pero el arquero visitante reaccionó a tiempo y le ahogó el grito con una gran atajada.

Gimnasia vs Defensores de Belgrano El Lobo no jugó un gran partido, pero le bastó con ser superior por momentos a su rival y con el gol de Antonini. Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia volvió a generar peligro a los 26' tras una jugada rápida: Nicolás Ferreyra sacó un lateral que todo Defensores reclamó como suyo y dejó mano a mano a Facundo Lencioni, quien se metió con decisión por el costado izquierdo y, pese al poco ángulo, sacó un potente zurdazo que superó al arquero pero se fue apenas desviado.

En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar el gol desde el primer minuto y, a los 5, Facundo Lencioni probó de media distancia con un remate que se fue apenas desviado.

La respuesta de Defensores de Belgrano no tardó: Ezequiel Aguirre quedó mano a mano con César Rigamonti, pero el arquero respondió de gran manera y mantuvo el cero en su arco.

A los 22 minutos, el Dragón se quedó con un hombre menos: el capitán Ezequiel Aguirre, ya amonestado, cometió una dura falta sobre Lencioni y recibió la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo en inferioridad numérica.

Siete minutos más tarde, Gimnasia aprovechó la superioridad numérica: Fermín Antonini, ubicado en posición de enganche, se perfiló y sacó un potente zurdazo cruzado que dejó sin chances al arquero rival, puso el 1-0 y el Lobo era más finalista que nunca.

Fermín Antonini festejo Fermín Antonini celebra su tanto, el que aseguró el boleto de Gimnasia a la gran final por el primer ascenso ante Deportivo Madryn. Prensa Gimnasia y Esgrima

Los minutos finales tuvieron al Lobo controlando la situación y, parado de contragolpe, hasta pudo ampliar el marcador. Sin embargo, se aferró al 1-0, no se expuso a sorpresas y alcanzó el gran objetivo de la temporada: jugar la gran final por un lugar en la temporada 2026 de la Liga Profesional del fútbol argentino, que será el próximo fin de semana en día, escenario y horario a confirmar.

