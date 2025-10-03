Steve Nielsen, director general de Alpine, fue contundente sobre el presente de Franco Colapinto

El Gran Premio de Singapur abrió un nuevo capítulo en la temporada 2025 de la Fórmula 1 . En la primera práctica libre en Marina Bay, Franco Colapinto se ubicó en la 19ª posición, mientras que su compañero de Alpine , Pierre Gasly, lo hizo en el 13º lugar.

Luego, en la segunda práctica, Colapinto repitió posición mientras que su compañero terminó P16. Aunque el resultado fue discreto, el piloto argentino recibió palabras de aliento de la cúpula del equipo.

Tras la sesión, el director general Steve Nielsen habló con ESPN y analizó el presente del bonaerense. “Vimos a cinco pilotos que vinieron desde la Fórmula 2 el año pasado y algunos se adaptaron mejor que otros. Algunos tuvieron comienzos complicados y después encontraron el ritmo”, explicó.

Nielsen subrayó la mejora reciente de Colapinto : “En las últimas tres carreras Franco encontró el ritmo y está haciendo tiempos similares a Pierre Gasly, mejorando mucho encontrando su ritmo”. Además, agregó que la definición sobre su continuidad aún no llegó: “Vamos a tomar una decisión cuando tengamos que hacerlo respecto al año que viene”.

El proyecto Alpine rumbo a 2026

Con el horizonte puesto en la llegada de los motores Mercedes, Alpine deberá resolver quién será el compañero de Gasly. En declaraciones a The Race, Flavio Briatore fue claro: “Es entre Franco y Paul (Aron). Necesito entender qué es lo mejor para el equipo. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple”.

Colapinto, que reemplazó a Jack Doohan, atravesó un comienzo difícil pero mostró una evolución constante. Incluso superó a Gasly en algunas competencias, lo que le permitió sumar puntos a su favor en la pulseada interna con Paul Aron, piloto de reserva y candidato a la segunda butaca.

colapinto Franco Colapinto tiene grandes chances de ser piloto titular de Alpine la próxima temporada. Instagram @alpinef1team

La decisión final llegará más adelante, pero el respaldo público de Nielsen es una señal alentadora para el futuro del argentino en la Fórmula 1.