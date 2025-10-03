Colapinto finalizó P19 y Fernando Alonso sorprendió a todos al ser el más rápido en la FP1 de Singapur

Comenzó la acción del Gran Premio de Singapur para Franco Colapinto. Luego de una semana de descanso, el piloto de 22 años se volvió a subir a su A525 para disputar la primera sesión de entrenamientos en el circuito urbano y callejero de Marina Bay, lugar en donde tuvo una de sus mejores clasificaciones en su carrera deportiva (Q3 en 2024 de la mano de Williams Racing).

Tras su floja actuación en Baku , el piloto de Alpine no pudo mejorar su rendimiento con respecto al pasado fin de semana y consiguió un mal resultado al finalizar en el puesto 19°. El pilarense dio 6 vueltas rápidas intercalando gomas blandas y duras, pero el pobre ritmo de su monoplaza no le permitió subir posiciones. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó P13.

Por su parte, la gran sorpresa de la primera sesión de entrenamientos fue el primer puesto de Fernando Alonso. El bicampeón del mundo y piloto de Aston Martin terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre (1:31.116). El podio lo completaron Charles Leclerc de Ferrari, quien se quedó a 0.150 milésimas de superarlo, y Max Verstappen de Red Bull.

Ahora, este viernes a las 10:00 (hora argentina) se llevará a cabo la segunda práctica. Luego, este sábado a las 6:30 se disputará la tercera y última sesión de entrenamientos antes de la clasificación (10:00). Por último, el domingo a las 9:00 se correrá el Gran Premio de Singapur en lo que será la carrera 12 de Colapinto a bordo del Alpine.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 de Singapur

Se acabó la FP1 del GP de Singapur: Colapinto P19

En una sesión de entrenamientos con muchos tiempos marcados, el pilarense no pudo mejorar su rendimiento con respecto a Monza y Baku, y con su tiempo de 1:33:601, el número 43 finalizó en el puesto 19° y ahora buscará tener su mejor performance en la segunda práctica.

Franco Colapinto y una buena vuelta con gomas blandas

Luego de estar 15 minutos en los boxes, el argentino volvió a salir a la pista. En esta oportunidad cambió su set de neumáticos a blandos y en su cuarto giro rápido marcó un tiempo de 1.33.601.

Franco Colapinto volvió a bajar su tiempo

El pilarense de 22 años sigue marcando vueltas rápidas en la FP1 de Singapur y en su tercer giro rápido marcó un tiempo de 1.34.655 con las gomas duras.

Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida

El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Marina Bay y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:35.449.

Colapinto dio su primera vuelta rápida en Singapur

El piloto argentino fue uno de los últimos en salir de los boxes junto a los McLaren y allí marcó su primer tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres en Marina Bay. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:37:704 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.