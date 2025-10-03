Las noticias del fin de semana: Milei en modo campaña, y el deporte encendido con Colapinto, los Pumas y la Sub 20

Estamos a horas de que finalice la semana y las novedades se actualizan en Argentina . Javier Milei estará en modo campaña visitando a dos provincias con posibilidad de conseguir aliados.

El deporte tendrá un fin de semana con definiciones, desde el Rugby hasta el automovilismo. Franco Colapinto vuelve a las pistas, los Pumas jugarán la última fecha del Rugby Championship , Boca y River estarán presente en el torneo local, y el seleccionado Sub 20 enfrentará a Italia en el cierre de la fase de grupos.

Será un fin de semana con nubosidad y con probabilidad de lluvias en distintas zonas del país. Además, como es habitual se podrá disfrutar de la agenda de eventos que la ciudad de Buenos Aires presenta.

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Javier Milei comienza a visitar las provincias argentinas para conseguir aliados y sumar votos que son ultra necesarios para tener una digna presencia en el Congreso .

El sábado, Milei visitará en un mismo día Entre Ríos y Santa Fe , dos distritos muy diferentes en cuanto al vínculo que sus respectivos mandatarios locales mantienen con el oficialismo nacional.

javier milei con pullaro Javier Milei y Maximiliano Pullaro, junto al Intendente de Rosario en el acto por el día de la Bandera. NA

En panoramas políticos, en el primero de esos lugares, La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con Rogelio Frigerio para ir a los comicios con una alianza, mientras que en el segundo Maximiliano Pullaro suele ser uno de los que cuestiona más duramente la gestión de Milei.

Fin de semana ultra deportivo: Los Pumas, fútbol y Franco Colapinto

Arranca un nuevo mes y Franco Colapinto vuelve a las pistas con su Alpine. Este fin de semana se correrá la fecha 18 de la Fórmula 1 2025. Durante estos tres días se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur.

Este fin de semana, Colapinto calentará motores en las pistas de Marina Bay en un total de 62 vueltas y con una longitud de 4,94 kilómetros.

colapinto gasly alpine www.francolapinto.com

Cronograma del GP de Singapur

Viernes:

Prácticas Libres 1: 6.30 horas

6.30 horas Prácticas Libres 2: 10 horas

Sábado:

Prácticas Libres 3: 6.30 horas

6.30 horas Clasificación: 10 horas

Domingo:

Carrera: 9 horas

Todo el cronograma completo lo podés disfrutar a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Los Pumas: última fecha del Rugby Championship

Por la sexta y última jornada de la competencia internacional, Rugby Championship 2025, Los Pumas visitarán a Sudáfrica en Twickenham, en busca de la revancha y con el objetivo de cerrar el torneo con buenos números.

los pumas sudafrica Los Pumas sufrieron una dura caída ante Sudáfrica. Prensa Los Pumas

El encuentro será este sábado a las 10 horas. Argentina llegará a su sexto encuentro siendo la última en la tabla del torneo internacional con nueve puntos. Quien encabeza es Sudáfrica, le sigue Nueva Zelanda y continúa Australia.

Podés disfrutar del partido a través de la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Mundial sub 20: Argentina juega la última fecha de la fase de grupos

Este sábado el seleccionado argentino irá por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile. Desde las 20 horas, el combinado albiceleste se enfrentará a Italia.

Argentina en el Mundial Sub 20 La Selección Argentina Sub 20 se mide con Italia en Valparaíso. Prensa AFA

La pelota rodó en Chile para la Argentina durante el pasado miércoles, el seleccionado argentino goleó de manera cómoda a Australia por 4 a 1 y se mantiene como cabeza de grupo con 6 puntos.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma del canal de televisión abierta de Telefe.

Juega River y Boca

Este Domingo a Boca le tocará jugar de local y enfrentar a Newell 's por la décima primera fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El combinado del barrio de la Boca jugará desde las 19 horas.

Boca llegará a este nuevo encuentro luego de perder por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en la anterior fecha. Por su lado, Newell 's llegará al encuentro luego de empatar 1 a 1 frente a Estudiantes de La Plata en la anterior fecha.

Ander Herrera, Zenón y Janson: los tres de regreso en la derrota de Boca ante Defensa.

Por su parte, a River le tocará visitar nuevamente el Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central por la décima primera fecha del torneo. El combinado que dirige Marcelo Gallardo jugará este domingo a partir de las 21.15 horas.

River enfrentará a Rosario Central luego de ganar por 1 a o frente a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. Por su lado, el equipo rosarino llegará después de la victoria ante Gimnasia de La Plata por 3 a 0.

Paulo Díaz River Riestra Clausura 2025 Fotobaires

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Fin de semana primaveral pero con probabilidad de lluvias: así estará el tiempo en el país

La Ciudad de Buenos Aires comenzó el fin de semana con sol y nubosidad, pero con buena temperatura. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén días que estarán por encima de los 17° y con máximas que podrían alcanzar los 27°. Sin embargo, se prevé lluvias para la madrugada del sábado y parte del domingo.

El norte del país comenzó la semana con sol y con lluvias. El noreste inició la jornada con tormentas, mientras que el noroeste mantiene condiciones estables y sol. Sin embargo, se prevén más lluvias para todo el fin de semana. En torno a las temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el norte argentino tendrá mínimas que rondarán los 18° y con máximas cercanas a los 28°.

El centro del país, inició la semana con sol y con temperaturas amigables, sin embargo, según informó el ente nacional se prevén lluvias durante la jornada del sábado.

El sur comenzó la semana sin lluvias pero con nubosidad. En torno a la temperatura, según informó el ente nacional, este fin de semana tendrán máximas cercanas a los 26° y mínimas que rondarán los 8°.

mapa_alertas SMN

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por viento para la región sur y centro del país, específicamente para Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza y San Luis.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Buenos Aires - Cuarentena - Vacio - 04.jpg Archivo

Feria Sin TACC: Sábado 4 y domingo 5, de 12 a 23 horas en La Rural Av Santa Fe y Thames, Palermo

Llega la feria de alimentos libres de gluten: una amplia variedad de opciones deliciosas y un mercadillo repleto de productos sin TACC. Además, podés sumarte a las clases de cocina. Si sos celíaco/a o buscas opciones gastronómicas nuevas, esta es la aventura perfecta para vos. La entrada es libre y gratuita.

Sabor a Buenos Aires: Sábado 4, de 11 a 21:30 h. Domingo 5, de 11 a 21 horas en Parque Thays Av. del Libertador 2048, Palermo

Llega la 4ta edición de esta feria de los sabores. Habrá platos a precios promocionales: cafés a $3.500, helados a $4.000, y propuestas de restaurantes, parrillas, pizzerías y hamburgueserías a partir de $8.000. Música en vivo y DJ set al atardecer. La entrada es libre y gratuita. Se suspende por mal tiempo.

Semana Negra BA: Del miércoles 1 al sábado 4 en distintos puntos Ciudad de Buenos Aires, CABA

No te pierdas este mega encuentro del policial negro. La programación incluirá charlas, conferencias, talleres, clases magistrales y seminarios que tendrán lugar en distintas sedes: la Casa de la Cultura, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Librería del Fondo Cultura Económica. Con la participación de los autores más relevantes.

Feria Leer y Comer: Sábado 4 y domingo 5 en Concepción Arenal y Warnes, Chacarita

Sumate a la nueva edición de este festival en el que vas a encontrar una gran variedad de food trucks, las tradicionales charlas temáticas, presentaciones de libros, música en vivo, talleres, juegos y experiencias para chicos. Prepárate para disfrutar de un fin de semana con propuestas gastronómicas y culturales.

Festival de la Milanesa: Sábado 4 y domingo 5, de 12 a 20 horas en el Hipódromo de Palermo Av. del Libertador 4001, Palermo

35 puestos y food trucks ofrecerán milanesas de toda clase: desde las de bodegón, hasta las de alta cocina, al plato o en sándwich. Un festival con milangas de entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo, ojo de bife, con hueso, con carnes maceradas; milanesas ahumadas, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland, y más.

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 hs. Visitas guiadas: 12 a 14.30 hs. Recorrido libre: 15 a 18 hs. en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.