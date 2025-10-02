"Muy doloroso": la confesión de Pierre Gasly sobre el complicado presente de Alpine en la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha sido cuesta arriba para Alpine , cuyo monoplaza no logra mantenerse competitivo. La decisión de la escudería de detener anticipadamente el desarrollo del coche actual para enfocar todos los recursos en el modelo de 2026 dejó al equipo en una posición muy vulnerable en la segunda mitad del campeonato.

Los números reflejan el bajón de rendimiento. Pierre Gasly había conseguido avanzar a la Q3 en ocho oportunidades —incluyendo las sesiones sprint— durante los primeros Grandes Premios. Sin embargo, en las últimas cinco citas no volvió a acercarse a esas posiciones. En Italia y Azerbaiyán, tanto él como Franco Colapinto quedaron eliminados en la Q1, una muestra clara de la falta de competitividad del A525.

El panorama se complicó aún más en Bakú, donde Gasly solo evitó terminar último gracias al choque entre Alex Albon y Colapinto (y una maniobra un tanto desleal sobre el final ).

Ante la prensa en la previa del Gran Premio de Singapur, el piloto francés no ocultó su decepción: “El fin de semana pasado fue muy doloroso, debo decirlo. Realmente lo pasé mal el domingo por la noche porque ni siquiera estábamos en la pelea por estar cerca del top 10”, confesó.

Aun así, Gasly aseguró que la escudería mantiene la mirada puesta en el futuro: “Conocemos el proyecto en el que estamos. Sabemos que dentro de un par de meses estaremos en una situación diferente. Es nuestro deber presentarnos cada fin de semana y dar lo mejor de nosotros”, subrayó.

pierre gasly Pierre Gasly admitió la falta de competitividad actual del equipo. Instagram @alpinef1team

Consultado sobre sus expectativas para Singapur, fue cauto: “Sobre el papel sabemos que es bastante similar a Bakú: bajas velocidades, tracción, es un circuito bacheado, así que, de manera realista, no espero un cambio enorme”.

Compromiso con Alpine, pese a las dificultades

Aunque reconoció las limitaciones actuales del auto, Gasly dejó en claro su agradecimiento al equipo por mantener la motivación: “Estoy muy agradecido y orgulloso de la reacción y el comportamiento del equipo. Llegar cada fin de semana sabiendo que no tenemos un paquete muy competitivo, y aun así cada persona se presenta con motivación, dispuesta a dar lo mejor. Creo que es muy positivo ver ese tipo de sinergia dentro del equipo”.

Alpine atraviesa un presente complicado, pero Gasly confía en que la unión del equipo será clave para afrontar la recta final del campeonato y llegar fortalecidos al nuevo ciclo técnico de 2026.