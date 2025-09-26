La tremenda banca de un piloto multicampeón a Franco Colapinto en la F1: "Es un gran corredor, tiene que..."

Un piloto multicampeón en una de las grandes categorías del automovilismo salió a respaldar a Franco Colapinto.

Luego de un flojo rendimiento en el GP de Azerbaiyán, en el cual finalizó P19, Franco Colapinto aprovecha esta semana de descanso para seguir ajustando detalles junto a Alpine de cara al Gran Premio de Singapur (se disputará el fin de semana del 3 al 5 de octubre) en el mítico trazado nocturno de Marina Bay.

Está carrera será más que importante para el pilarense, ya que necesita seguir demostrando que está a la altura de la categoría y que merece ganarse la segunda butaca en la escudería francesa en 2026. Esto se debe a que Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, confirmó hace una semana que la lucha por el segundo asiento será entre el argentino y el estonio, Paul Aron.

Mientras todos siguen hablando sobre lo que pasará con su futuro, Franco Colapinto recibió un gran consejo por parte de una leyenda del automovilismo como es Carlos Sainz padre, 4 veces ganador del Dakar. El veterano piloto español compartió su opinión sobre el futuro del argentino en la Fórmula 1, luego de destacar que es un "gran piloto" y lanzarle una advertencia sobre lo que debería evitar para poder mantenerse en la categoría.

Carlos Sainz padre habló de un tema que ha esquivado en otros momentos. Foto: EFE Carlos Sainz padre salió a bancar a Franco Colapinto en la Fórmula 1. Foto: EFE

El tremendo apoyo de Carlos Sainz padre a Franco Colapinto "En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido. Él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Estoy seguro de que, haciéndolo bien, es un gran piloto y tendrá su hueco en la F1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido", sentenció el español en diálogo con Abriendo Pista.