Franco Colapinto explicó cómo es su relación con Flavio Briatore en Alpine: "Es duro con todos, pero..."

Desde su llegada a Alpine, la relación entre Franco Colapinto y Flavio Briatore ha tenido muchos vaivenes. El italiano fue el principal impulsor para que la escudería francesa contratara al argentino para este 2025 y, una vez que asumió el cargo de director deportivo, le dio el pie para que reemplazara a Jack Doohan como piloto titular.

Sin embargo, una vez que el pilarense comenzó a competir y los resultados no se dieron como se esperaba, empezaron a haber algunas rispideces. La más fuerte se dio un mes atrás, cuando Il Padrino esgrimió duras críticas para con el piloto de 21 años, las cuales generaron mucha polémica y algunos entendieron como que le estaba soltando la mano.

Franco Colapinto habló sobre su relación con Flavio Briatore Colapinto Briatore Colapinto aseguró que mantiene una buena relación con Briatore. @AlpineF1Team

Este miércoles, en diálogo con Beyond The Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1, Franco habló sobre su vínculo con el jefe del equipo: "Tengo una muy buena relación con Flavio. Sí, es duro con todos y tiene su manera de hacer que el equipo trabaje y cómo motiva a la gente. Es verdad que a veces puede ser un poco fuerte, hasta puede parecer excesivo si no lo conocen. Pero realmente confío en él y creo que llevará al equipo a pelear adelante", aseguró.

"Aprendí mucho de él este año", agregó en la misma sintonía sobre la importancia de Briatore en su crecimiento individual. Y se explayó: "Me hizo mucho más fuerte mentalmente y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio y por el proceso que estamos atravesando".