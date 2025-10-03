El tajante análisis de Colapinto sobre el rendimiento del Alpine en la FP1 y FP2 del GP de Singapur: "Me siento bastante..."

Franco Colapinto analizó su rendimiento en las primeras dos prácticas en Marina Bay y no se guardó nada a la hora de hablar del A525.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que se siente “bastante inconsistente” y que no tiene “feeling con el auto” tras terminar anteúltimo en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

El tajante análisis de Colapinto sobre el rendimiento del Alpine en Singapur Luego del inicio de la fecha 18 de la temporada en el Circuito de Marina Bay, el oriundo de la localidad bonaerense de Pilar aseguró: “Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como otras carreras u otros fines de semana que habíamos mejorado ese aspecto. Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”

“Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, lo que hace el auto sea muy impredecible. En un circuito como este, complica. Inconsistente hoy, difícil de poner una vuelta junta. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”, agregó.

La divertida respuesta de Colapinto sobre el chaleco refrigerante Además, Colapinto se refirió a la utilización de los trajes refrigerantes que la Fórmula 1 implementó para este fin de semana debido a las altas temperaturas en su suelo singapurense: “No puedo ser sincero con esto. Es la decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo. No lo voy a usar más el fin de semana”.