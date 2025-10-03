En una sesión con varios accidentes, Colapinto finalizó P19 en la FP2 del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) tuvo una floja actuación este viernes y terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 . El pilarense tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara al sábado, jornada en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

La primera práctica libre terminó con un resultado muy sorpresivo, ya que la primera posición quedó en manos del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien registró un tiempo de 1:31,116. Colapinto, por su parte, finalizó dicha sesión en la decimonovena posición a más de dos segundos de Alonso y solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su monoplaza.

En la segunda práctica libre, que contó con dos banderas rojas por los choques del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el ganador fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que mejoró mucho su tiempo con respecto a la primera tanda de entrenamientos y giró en 1:30,714.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la gran sorpresa en dicha sesión, ya que terminó segundo a solo 132 milésimas, mientras que el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quedó tercero. Además, Alonso volvió a redondear una muy buena actuación para terminar en el cuarto lugar, a menos de 200 milésimas de Piastri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974113300352020967&partner=&hide_thread=false Oscar Piastri tops the timesheets in FP2



Isack Hadjar concludes the session in P2 with Max Verstappen in P3 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eyF7DvpojD — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Pese a mejorar bastante su tiempo con respecto a la práctica libre 1, Colapinto no pudo salir del fondo en esta sesión y terminó 19°, a casi dos segundos y medio de Piastri y solo por delante de Russell, que no llegó a girar con gomas blandas.

El Gran Premio de Singapur, la 12° carrera de Colapinto en Alpine

Colapinto está disputando su duodécimo Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1, en lo que viene siendo un 2025 muy flojo en el que todavía no logró sumar puntos.

El GP de Singapur corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que lidera Piastri, quien es escoltado por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris. Más atrás, en la tercera posición, figura Verstappen, quien tendrá que ganar prácticamente todo lo que resta en el año para quedarse con el título.

La actividad en el GP de Singapur continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 6:30 y a las 10 de la mañana respectivamente.

image

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Singapur

Se acabó la FP2 del GP de Singapur: Colapinto P19

En una sesión de entrenamientos con pocos tiempos marcados, el pilarense no logra levantar su rendimiento y con su tiempo de 1:33:139, el número 43 finalizó en el puesto 19° y ahora buscará tener su mejor performance en la jornada del sábado.

Franco Colapinto bajó sus tiempos en su tercer giro

En su tercera vuelta rápida, el piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:33.139 con gomas blandas que lo dejó a 1.5 segundos del líder Isack Hadjar. De todas maneras, el argentino está mostrando un mejor rendimiento en cada vuelta que da y podría seguir bajando los tiempos en lo que resta de sesión.

Insólito: Leclerc chocó a Norris en la salida de boxes

Cuando se retiró la bandera roja, los pilotos ya estaban listos para volver a la pista. Lando Norris salió para ultimar detalles y Charles Leclerc también, pero el monegasco no lo vio venir y chocó con su goma delantera izquierda al piloto británico de McLaren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974109911492579400&partner=&hide_thread=false ¡¡INSÓLITO!! ¡¡LECLERC LO CHOCÓ A NORRIS EN LA SALIDA DE LOS BOXES SOBRE EL FINAL DE LA PRÁCTICA 2!!



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/L2RNq9Jj0k — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025

Video: bandera roja por un choque de Liam Lawson

El piloto neozelandés de Racing Bulls perdió el control de su monoplaza a la salida de la última curva, chocó levemente con los muros de contención, su goma delantera derecha salió disparada y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera, nuevamente, la sesión de entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974107197513797816&partner=&hide_thread=false Nooo! Liam Lawson hits the wall at Turn 17 and stops at the pit entry



Here's what happened #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/URzHGLeELq — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Bandera roja por un choque de George Russell

El piloto británico de Mercedes chocó contra uno de los muros del circuito de Marina Bay. A pesar de que pudo salir sin ningún problema, su alerón quedó muy dañado y dejó mucha suciedad en la pista. Es por ello que los comisarios decidieron sacar la bandera roja y suspender momentaneamente la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974102491353489728&partner=&hide_thread=false ¡CHAU TROMPA! ¡RUSSELL SE PEGÓ DE FRENTE CONTRA EL MURO EN LA FP2!



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V9n66c2tUI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025

Franco Colapinto mejoró su tiempo en la segunda vuelta rápida

Tras una floja primera vuelta rápida, el argentino salió nuevamente a pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión marcó una vuelta de 1:33.967 y se mantiene a 2.2 segundos del líder, el australiano Oscar Piastri de McLaren.

Colapinto marcó su primera vuelta rápida en la P2 de Singapur

El piloto argentino fue uno de los últimos en salir a la pista en la FP2 del GP de Singapur. En su primera vuelta rápida el pilarense marcó un tiempo de 1:38:364, aunque fue superado por alguno de los pilotos, todavía tiene tiempo para mejorarlo y quedar en los puestos de arriba.